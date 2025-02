video suggerito

Come saranno i nuovi euro: ecco cosa ci sarà disegnato su ogni banconota La Banca Centrale Europea ha pubblicato i motivi che potrebbero essere raffigurati tra qualche anno sulle nuove banconote. Si tratta di dodici immagini ispirate a due temi fondamentali, tra cui uno è un omaggio ai "Fiumi e uccelli". Nel 2025 un concorso grafico stabilirà quali saranno i motivi vincitori.

LIPU-BirdLIFE | Un bozzetto della banconota da 5 Euro con un'allodola (non tra le specie selezionate)

ispirata al tema "Fiumi e uccelli"

Dopo ormai più di venti anni dall'introduzione dell'euro, è arrivato il momento di un cambio di look per le nostre banconote. Anche se non è ancora stato deciso il tema definitivo a cui saranno ispirati i nuovi motivi, è ormai certo che nei prossimi anni verranno introdotte nuove banconote.

I temi possibili a cui saranno ispirati sono due: "Cultura europea: luoghi di cultura e condivisione" e "Fiumi e uccelli: resilienza nella diversità". La Banca Centrale Europea (BCE) lo ha reso noto a fine 2023 in base ai risultati di un'indagine che ha tenuto conto del parere di team multidisciplinari di esperti e delle opinioni dei cittadini europei emersi dai sondaggi condotti sull'argomento.

Il tema della "Cultura europea" prevede figure, luoghi e personaggi "che hanno plasmato l’identità europea nel corso dei secoli", mentre il filone "Fiume e uccelli" vuole omaggiare la "resilienza e la diversità degli ecosistemi europei", essendo la tutela dell'ambiente – spiega la BCE – uno dei valori fondamentali del progetto europeo.

Come saranno le nuove banconote

Ma come verrà selezionato il tema vincitore? In questi giorni, il 31 gennaio 2025, la BCE ha presentato i sei motivi in gara per ciascun tema. Poi, entro il 2025, verrà indotto un concorso grafico al quale potranno partecipare bozzettisti provenienti da tutta l'Unione europea. In base ai disegni arrivati, una commissione giudicante deciderà i progetti vincenti, sempre tenendo conto delle preferenze dei cittadini europei e di esperti che dovranno indicare quali sono i disegni che meglio incarnano lo spirito europeo. Una volta stabilito il tema vincitore, bisognerà attendere ancora qualche anno prima che le banconote con i nuovi disegni entreranno in circolazione.

Per quanto riguarda il primo tema, ciascuna delle sei banconote (5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro) potrà rappresentare un motivo che esalta uno specifico aspetto della cultura europea, come le arti raffigurate o i musei. Ad esempio, se sarà questo il tema vincente, la banconota da 20 euro potrebbe presentare sul fronte un‘immagine di Marie Curie e sul retro un "contesto scolastico o universitario con un'insegnante e giovani allievi". Invece la banconota da 100 euro potrebbe avere come protagonista Leonardo da Vinci sul fronte e sul retro un'immagine in cui "Adulti e bambini ammirano esempi di arte urbana, arte contemporanea ecc.". Ta le altre figure storiche selezionate ci sono anche Maria Callas (5 euro), Ludwig van Beethoven (10 euro), Miguel de Cervantes (50 euro) e Bertha von Suttner (200 euro).

La natura tra i due temi in gara

Protagoniste del secondo tema sono invece diverse specie di uccelli collocate all'interno dei loro habitat naturali, come sorgenti di montagna, paesaggi marini o fiumi e cascate, mentre sul retro è stato deciso di rappresentare le principali istituzioni europee. Se ad avere la meglio saranno i disegni ispirati a questi motivi, potremmo vedere sulle banconote il Martin pescatore vicino a una cascata o una pozza di acqua e sul retro la Commissione europea (banconota da 10 euro) o il Picchio muraiolo in un paesaggio di montagna e dall'altra parte una rappresentazione della Commissione europea (5 euro). Sul sito della BCE trovate tutti i motivi selezionati per entrambi i temi.

ANDREA CENTINI | Foto di un esemplare di Martin Pescatore

Per il momento quindi possiamo solo immaginare quale sarà l'aspetto delle nuove banconote in base ai motivi in gara. Intanto, per farvi un'idea potete guardare i bozzetti realizzati nel 2023 da LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), in collaborazione con BirdLIFE, a sostegno del tema "Fiumi e uccelli". Ovviamente ai tempi i singoli motivi non erano ancora noti, quindi le immagini sono totalmente frutto della fantasia dei disegnatori e le specie rappresentate non coincidono con quelle selezionate la scorsa settimana dalla BCE, ma rendono bene l'idea.