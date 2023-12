Uccelli sulle nuove banconote dell’Euro: i volatili alla “sfida finale” con la cultura europea La BCE ha comunicato che i temi “Cultura Europea” e “Fiumi e Uccelli” sono stati i più votati in due sondaggi dedicati al cambio di design delle banconote dell’Euro. Le nuove banconote dovrebbero entrare in stampa a partire dal 2026.

A cura di Andrea Centini

Un bozzetto della banconota da 5 Euro con una splendida allodola. Credit: LIPU-BirdLIFE

Giovedì 30 novembre 2023 il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) ha comunicato i possibili temi che verranno presentati sulle nuove banconote dell'Euro. La scelta, al momento, ricade su due tematiche principali: “Cultura Europea” e “Fiumi e Uccelli”. Essa è legata ai risultati di un'indagine rappresentativa e di un ampio sondaggio, condotti nell'estate del 2023 per saggiare la preferenza dei cittadini europei sui nuovi design. Come specificato in un comunicato stampa, nell’indagine commissionata dalla BCE la “cultura europea” è risultata il tema più apprezzato dai concittadini partecipanti, agguantando il 21 percento delle preferenze. Al secondo posto si è piazzato il tema “Fiumi: le acque della vita in Europa” col 18 percento, mentre sul terzo gradino del podio sono finiti gli “Uccelli: liberi, resilienti, di ispirazione” conquistando il 17 percento dei voti.

Il primo sondaggio commissionato dalla BCE ha coinvolto oltre 23.000 persone, mentre a quello online hanno partecipato ben in 365.000. Come evidenziato dalla banca europea, anche in questo caso hanno vinto gli stessi tre temi, ma in un ordine differente. Ciò che è certo è che i temi dedicati a uccelli e fiumi hanno avuto talmente tante preferenze che il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di fonderli in uno solo (Fiumi e Uccelli, appunto), per riflettere al meglio la vocazione naturalistica dei votanti. “I fiumi e gli uccelli non riconoscono confini e simboleggiano la libertà e l'unità tra gli europei e il nostro legame con la natura. L’Europa vanta un’ampia varietà di fiumi e uccelli che ci ispirano e ci ricordano la nostra responsabilità di proteggere l’ambiente”, ha spiegato la BCE.

Nel Vecchio Continente sono state documentate circa 600 specie di uccelli, tra nidificanti, di passo, occasionali e "aliene", mentre in Italia si arriva a oltre 370; ciò rende lo “Stivale” uno dei Paesi più ricchi in termini di biodiversità per quanto concerne l'avifauna. Sono tra gli animali più amati – attività come il birdwatching sono sempre più apprezzate – e non c'è da stupirsi che sono stati ampiamente votati dai cittadini europei per comparire sulle nuove banconote, anche in virtù di ciò che simboleggiano.

Al momento, come indicato, la sfida è ancora apertissima con la Cultura Europea, ma la fusione dei due temi potrebbe portare a scegliere proprio Fiumi e Uccelli come soggetto definitivo. La BCE dovrebbe proporre i design delle banconote entro il 2024, mentre entro il 2026 dovrebbero andare in stampa ed essere diffuse nei Paesi della UE. La decisione di passare a nuovi design era stata presa nel 2021. Tra i principali promotori delle banconote con gli uccelli vi è la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), che sui propri canali social ha segnalato più volte la possibilità di votare i volatili come tema. Ad agosto l'associazione, in collaborazione con BirdLIFE, aveva pubblicato anche splendidi bozzetti con alcuni degli uccelli più belli ed iconici presenti in Italia e in Europa: l'allodola per i 5 Euro; il cuculo per i 10, la starna per i 20; la tortora selvatica per i 50; la pavoncella per i 100; e la berta per i 200. Il contributo della LIPU alle votazioni è stato preziosissimo.

Molte specie di uccelli sono in declino a causa di pesticidi, caccia, bracconaggio e distruzione degli habitat naturali; averli sulle banconote che utilizziamo tutti i giorni non solo le renderebbe più belle e colorate, ma può anche aumentare la sensibilità verso la loro protezione. Naturalmente senza nulla togliere ai disegni dell'artista austriaco Robert Kalina che campeggiano sulle attuali banconote, ispirati a stili architettonici come il classico, il rinascimentale, il barocco e il rococò.

“È una grande soddisfazione sapere che gli uccelli (e i fiumi) sono stati votati in massa per comparire sulle nuove banconote dell'euro”, ha dichiarato su Facebook l'ex presidente della LIPU Danilo Selvaggi. “Lipu e BirdLife Europa hanno preso la questione sul serio, perché i simboli sono importanti. Creano mentalità, creano visione. Ora l'Europa farà la sua scelta, e sarebbe bello se cadesse proprio su di loro: allodole, rondini, pettirossi, pulcinella di mare…Grazie a voi che avete raccolto l'invito e votato. Incrociamo le dita”. Non resta che attendere la decisione finale della BCE, sperando che punti proprio sulle magnifiche creature alate.