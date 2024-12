video suggerito

Una nuova moneta da 7 euro in arrivo dal 1° gennaio: cosa sappiamo della storia diventata virale Sui social stanno circolando le immagini di una moneta da 7 euro che entrerebbe sul mercato a partire dal 1° gennaio 2025. La notizia è sostanzialmente falsa: esistono monete che hanno questo valore, almeno dal punto di vista nominale, ma si tratta sempre di monete commemorative. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

324 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nelle ultime ore si è accesa una ricerca sui social. Sono iniziati a spuntare un po’ ovunque post e video su una moneta dal valore di 7 euro che dovrebbe arrivare sul mercato a partire dal 1° gennaio. C’è anche una grafica collegata. Il design è lo stesso della moneta da 2 euro ma invece del numero 2 c’è un 7 disegnato sul fronte. Non è chiaro cosa ci sia sul retro.

La notizia è in sostanza falsa. E non è la prima volta che compare. Con buona probabilità parte tutto dal Portogallo. Lo scorso autunno era circolata la notizia che la Casa da Moeda, l’equivalente della nostra Zecca di Stato, avrebbe iniziato a coniare una moneta celebrativa per Cristiano Ronaldo. Valore ufficiale: 7 euro, come la maglia di Ronaldo. La notizia, anche in questo caso era falsa.

Le monete da 7,50 euro coniate dal Portogallo

Sul sito ufficiale della Casa da Moeda non compare al momento nessun riferimento a questa moneta. Anche in questo caso la grafica della moneta sembra essere stata fatta dall’intelligenza artificiale. Cercando nell’archivio con la chiave “Ronaldo” il massimo che compare è un libro a cui ha collaborato lo scrittore Ronaldo Bressane.

Leggi anche Secondo il ministero Pikachu è un simbolo del Patrimonio culturale italiano: il caso del francobollo

È vero invece che tempo fa la Casa da Moeda aveva coniato altre monete celebrative con un valore vicino a quei 7 euro di cui si sta parlando. Nello store digitale della Casa Da Moeda si può trovare ad esempio una moneta creata per commemorare il 5° Centenario del viaggio con cui Fernão de Magalhães, conosciuto in Italia come Ferdinando Magellano, riuscì a completare la prima circumnavigazione del globo.

In questo caso il valore nominale della moneta era di 7,50 euro. Si presenta completamente diversa dai normali euro è fa parte di una serie di quattro monete che celebrano il viaggio. È venduta come “Proof d’argento”, in gergo sono monete create apposta per collezioni. Al momento non è disponibile online sul portale della Casa da Moeda ma possiamo vedere che veniva venduta insieme a un cofanetto per 59,00 euro. Su eBay parte da 95 euro.

CASA DA MOEDA | Le immagini della moneta commemorativa per Ferdinando Magellano