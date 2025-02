video suggerito

Come saranno le nuove banconote da dieci euro: in gara Beethoven e una specie protetta La Banca centrale europea (Bce) ha annunciato che tra qualche anno verranno introdotte nuove banconote. Il restyling riguarderà le 5, 10, 20, 100 e 200 euro e un concorso stabilirà il tema vincente tra due opzioni in gara. Abbiamo chiesto all’Intelligenza artificiale di creare le future dieci euro in base ai motivi proposti dalla Bce. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cultura o natura. Sono questi i due possibili macro temi a cui saranno ispirate le nuove banconote che tra qualche anno entreranno in circolazione in tutti i Paesi dell'euro. Lo ha annunciato qualche settimana fa la Banca centrale europea (Bce), rendendo noti i possibili motivi pensati per il restyling che presto subiranno le banconote da 5, 10, 20, 50 e 200 euro: "Cultura europea: luoghi di cultura e condivisione" e "Fiumi e uccelli: resilienza nella diversità".

Come avevamo spiegato qui, entro la fine dell'anno verrà indetto un concorso a cui potranno partecipare tutti i bozzettisti dell'Unione europea. Poi, in base ai disegni migliori, quelli – spiega la Bce – che meglio sapranno incarnare lo spirito europeo, verrà decretato il tema vincente e da lì a qualche anno verrano disegnate e stampate le nuove banconote. Per il momento conosciamo quindi solo i due motivi, corrispondenti ai due temi in gara, selezionati dalla Bce per ciascuna banconota. Ci siamo già occupati delle cinque euro, vediamo oggi come potrebbero essere le future dieci euro.

I due disegni in gara per le nuove dieci euro

In base a quanto ha annunciato la Bce, le prossime dieci euro potrebbero presentare uno di questi due motivi: per il filone cultura è stato stabilito che il fronte della banconota dovrà presentare un ritratto di Ludwig van Beethoven, mentre sul retro dovrà essere raffigurato un "festival musicale con un coro di bambini e giovani adulti".

Leggi anche Come saranno le nuove banconote da cinque euro: nei disegni Maria Callas e un picchio muraiolo

Il secondo motivo in gara, quello del filone "Fiumi e uccelli: resilienza nella diversità", è invece un'immagine di un "martin pescatore in prossimità di una cascata o di una pozza di acqua corrente", che dovrà essere raffigurata sul fronte. Sul retro invece, se vincerà il filone dedicato alla natura, tutte le banconote avranno un'immagine delle principali istituzioni europee. Nel caso specifico dei dieci euro, la scelta è ricaduta sulla Commissione europea. Utilizzando le indicazioni date dalla Bce come prompt, abbiamo chiesto all'Intelligenza artificiale di generare due banconote che li rispecchiassero. Il risultato lo vedete nella copertina di questo articolo.

Qual è la specie minacciata candita a essere rappresentata sulle nuove banconote

L'omaggio a un uccello selvatico non è casuale: tutti i motivi selezionati per il secondo filone fanno infatti riferimento a specie di uccelli tipici dell'Europa, raffigurati nei loro habitat naturali. Ad esempio, per le banconote da cinque euro è stato selezionato il picchio muraiolo, mentre la cicogna bianca è la protagonista della banconota da cinquanta euro.

Il martin pescatore (Alcedo atthis) è una specie famosa per la sua bellezza: si riconosce dal piumaggio di un colore brillante, tra l'azzurro e il turchese, sul dorso, mentre un sul petto presenta piume di un arancione acceso. Vive soprattutto in zone umide, vicino a specchi d'acqua, dove può rimanere ferme anche per ore durante la caccia: si nutre infatti per lo più di piccoli pesci. Come spiega LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), il martin pescatore nidifica Africa nord-occidentale, Spagna meridionale e orientale, e Corsica, ma è presente anche in diverse regioni d'Italia. A causa della canalizzazione dei corsi d'acqua e della cementificazione delle aree naturali, ma anche dell'inquinamento dell'acqua, questa specie è minacciata in tutta Europa ed è particolarmente vulnerabile negli inverni più rigidi.