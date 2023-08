Firenze, imbrattate le colonne del Corridoio Vasariano. Nardella: “Reato gravissimo” A Firenze ignoti hanno imbrattato le colonne del Corridoio Vasariano con scritte realizzate con vernice nera. La denuncia del sindaco Nardella e il duro commento del direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: “Per casi di questo genere negli Stati Uniti è previsto il carcere fino a cinque anni”.

Questa mattina Firenze si è svegliata con una brutta sorpresa. Ignoti hanno imbrattato con delle scritte le colonne del Corridoio Vasariano.

A denunciare il fatto, con tanto di foto pubblicate su Facebook, è il sindaco Dario Nardella: “Stamattina ci siamo svegliati con questo vergognoso gesto vandalico sulle colonne del corridoio Vasariano. Abbiamo immediatamente avviato un’indagine con la polizia municipale e preso contatto con i Carabinieri”, scrive il primo cittadino.

Quindi Nardella aggiunge: “Useremo tutte le telecamere e gli strumenti disponibili per individuare questi individui spregevoli per punirli adeguatamente. Abbiamo avvisato la Soprintendenza e abbiamo parlato con la direzione degli Uffizi che ringraziamo perché ci hanno assicurato che interverranno tempestivamente per la rimozione e la pulizia. Alia è mobilitata per fare tutti i rilievi necessari e per eventuali esigenze di interventi. Chi danneggia il patrimonio culturale commette un reato gravissimo”.

Sulle colonne del Corridoio Vasariano, sul lungarno Archibusieri che porta a Ponte Vecchio, sul lato che si affaccia sull’Arno, si vedono oggi alcune lettere e alcuni numeri. La scritta che si legge è “Dks 1860”.

Sull’atto vandalico compiuto nella notte è intervenuto subito anche il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt. "Condanno senza mezzi termini l'imbrattamento dei pilastri del Corridoio vasariano avvenuto ieri notte – il suo commento -. Dalla scoperta del detestabile atto all'alba, i carabinieri sono al lavoro ad analizzare le videoregistrazioni e a seguire i vari indizi collegati. Chiaramente non si tratta del ghiribizzo di un ubriaco ma di un atto premeditato, e ricordo che per casi di questo genere negli Stati Uniti è previsto il carcere fino a cinque anni. Basta con le punizioni simboliche e con attenuanti fantasiose! Qui ci vuole il pugno duro della legge!”