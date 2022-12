Firenze, 14enne in vacanza con la madre scompare, la sorella: “Dalia salita sull’auto di un uomo” Una ragazzina di 14 anni di origini brasiliane è scomparsa a Firenze nella mattinata di ieri, venerdì 30 novembre. Secondo la sorella Vittoria, intervistata da Fanpage.it, l’adolescente potrebbe essere salita in auto con un uomo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Dalia, 14 anni, si trovava a Firenze per trascorrere le vacanze natalizie insieme alla madre al compagno di quest'ultima. L'adolescente risulta scomparsa ormai dalla mattinata di ieri venerdì 30 dicembre. Le forze dell'ordine hanno già attivato le ricerche su tutto il territorio e stanno cercando di ricostruire le ultime ore prima della scomparsa.

Dalia, di origine brasiliana, era ospite in un appartamento di via Ricasoli insieme alla famiglia. L'adolescente, che parla solo inglese e portoghese, non era mai stata in Italia prima e non conosce il capoluogo toscano. La 14enne ha lasciato a casa documenti e soldi portando con sé solo il cellulare. Secondo la sorella acquisita, Vittoria, la ragazzina potrebbe essere in compagnia di qualcuno.

"Siamo convinti che possa essere salita a bordo di un'auto nei pressi di Ponte Vecchio – ha dichiarato a Fanpage.it -. Non era mai stata in Italia e per questo siamo sicuri che non avesse amicizie qui. Potrebbe essere stata adescata da qualcuno online che le ha dato sicurezza. Per quello che ne sappiamo potrebbe aver scambiato per mesi messaggi con una persona senza scrupoli".

La famiglia dell'adolescente è in attesa di notizie sul caso. Le forze dell'ordine mantengono per ora il massimo riserbo sulle indagini mentre la sorella della ragazzina scomparsa ha diffuso online alcune fotografie. Dalia è alta circa un metro e settantadue, è esile e ha i capelli lunghi. Al momento della scomparsa indossava jeans chiari, una borsa arancione e una maglietta beige.

Stando a quanto finora accertato, la ragazzina sarebbe uscita di casa intorno alle 8 del mattino ed è poi stata vista a Piazza della Repubblica alle 8.52. L'ultimo avvistamento risale alla mattinata di ieri in Piazza Pitti. Accanto a lei vi era un ragazzino vestito di nero. "Vogliamo che sia allertata l'intera zona Ue – ha sottolineato la sorella Vittoria -. Dalia potrebbe essersi fidata di una persona malintenzionata".

Chiunque abbia informazioni può contattare le forze dell'ordine di Firenze o i familiari dell'adolescente sul profilo instagram della sorella, Vittoria Sottani.