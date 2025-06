Orrore in strada, nell’auto bruciata corpo carbonizzato di un uomo: terribile scoperta in Salento

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Macabro rinvenimento nella mattinata di oggi in Salento, in provincia di Lecce, dove a bordo strada è stato rinvenuto il corpo senza vita e carbonizzato di un uomo all’interno di un’auto bruciata. La terribile scena sulla strada provinciale Trepuzzi-Surbo, in provincia di Lecce, nelle prime ore di venerdì 27 luglio. A segnalare la presenza dell’auto bruciata, nella campagna immediatamente adiacente alla strada, sono stati alcuni automobilisti di passaggio.

Poco dopo è avvenuta la scoperta che all’interno vi era anche il corpo di un uomo. La chiamata di emergenza dei passanti infatti ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine che sono accorse sul posto con il macabro rinvenimento del corpo bruciato. La vittima, irriconoscibile a causa dell’avanzato stato di carbonizzazione e la cui identificazione è ancora in corso, era senza vita in una Fiat Punto bruciata.

Sul posto i carabinieri con i reparti della scientifica per i rilievi del caso. Ovviamente si sta partendo dall’identificazione della vettura per risalire all’identità dell’uomo. Dalle prime notizie, l'auto sarebbe intestata a un autista di scuolabus della zona. L'uomo però al momento sarebbe irreperibile. La Procura di Lecce è stata immediatamente informata del ritrovamento e gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi.