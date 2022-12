Ritrovata la 14enne Dalia scomparsa a Firenze durante una vacanza con la mamma È stata ritrovata Dalia, la 14enne di origini brasiliane scomparsa a Firenze durante una vacanza con la madre e il compagno di quest’ultima. A dare l’annuncio sui social, la sorella Vittoria.

A cura di Gabriella Mazzeo

È stata ritrovata la piccola Dalia, 14 anni, scomparsa a Firenze nella mattina di ieri 30 dicembre 2022. La sorella Vittoria ha diffuso la notizia del ritrovamento poco fa sui suoi canali social. Ancora sconosciute le dinamiche del ritrovamento e cosa sia accaduto in queste ore che la 14enne ha trascorso lontana da casa.

La dinamica dei fatti

L'adolescente si era allontanata nella mattinata di ieri dall'abitazione in via Ricasoli a Firenze. Dalia è stata prima avvistata a Piazza della Repubblica e poi in Piazza Pitti, dove era forse in compagnia di un ragazzino vestito di nero. I familiari erano convinti che la ragazzina potesse essere salita sull'auto di un uomo conosciuto online nei mesi precedenti. La 14enne, infatti, non ha amici nel capoluogo toscano e non parla italiano.

Si trovava in Italia per la prima volta per una vacanza insieme alla madre, anche lei di origini brasiliane, e il compagno di quest'ultima. Le due erano ospiti di alcuni familiari residenti a Firenze. Prima di allontanarsi, Dalia aveva lasciato a casa i soldi e i documenti. Con sé aveva solo il cellulare.

"Siamo convinti – aveva detto a Fanpage.it la sorella Vittoria – che possa essere salita a bordo di un'auto nei pressi di Ponte Vecchio. Non era mai stata in Italia prima e per questo siamo certi che non avesse amicizie qui. Potrebbe essere stata adescata da qualcuno online che le ha dato sicurezza".

Le dinamiche della scomparsa saranno chiarite nelle prossime ore: per il momento non è infatti chiaro se l'adolescente si fosse davvero allontanata con uno sconosciuto incontrato in chat. Quello che è certo è che la 14enne è stata fortunatamente rintracciata poche ore fa e che ha potuto finalmente ricongiungersi ai familiari, colpiti e profondamente commossi dalla vicinanza dimostrata online in queste ore.