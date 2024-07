Esce per andare in piscina con gli amici ma scompare nel nulla: da giorni si cerca 14enne di Volterra

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Riccardo, 14 anni, è scomparso da Volterra, in provincia di Pisa.

Venerdì 5 luglio Riccardo, 14enne residente a Volterra (provincia di Pisa), è uscito di casa per andare in piscina con alcuni amici a Sinalunga. Ma da allora il minore è scomparso, di lui non si hanno più notizie.

A lanciare l'allarme attraverso i social è stata la madre del minore. Il suo appello è stato anche ripreso dal sindaco di Volterra Giacomo Santi. "Riccardo, un ragazzo di 14 anni, residente nella nostra città, manca da casa dal 5 luglio, quando recatosi a Sinalunga per andare in piscina si sono perse le sue tracce", si legge nel post condiviso sulla sua pagina Facebook dal primo cittadino.

"Si prega di dare la massima condivisione della notizia e di segnalare al numero sotto indicato qualsiasi informazione si ritenga importante", spiega ancora Santi, che aggiunge: "Sono vicino alla famiglia in questo momento di grande preoccupazione e rappresento la totale disponibilità dell'amministrazione comunale per qualsiasi necessità, auspicando una felice e tempestiva risoluzione dell'accaduto".

Alla vicenda si sono interessati anche alcuni organi di stampa e la trasmissione ‘Chi l'ha visto?', che ha pubblicato sul proprio sito Internet una scheda con informazioni che potrebbero essere utili per ritrovare il giovane. Il 14enne, originario della Romania, ha capelli e occhi castani ed è alto 170 centimetri.

Al momento della scomparsa indossava maglietta e pantaloncini sportivi grigi, calzini bianchi, scarpe da ginnastica bianche. Il ragazzo ha con sé soltanto il cellulare ma che continua a risultare spento. Nei diversi appelli pubblicati su Internet viene detto a chiunque avesse notizie di contattare questo numero: 3472830326.

Sulla scomparsa starebbero indagando anche i Carabinieri e le ricerche, secondo quanto si apprende, si starebbero concentrando non solo in Toscana.