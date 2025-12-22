Ferita con un fucile a Palermo, identificato e interrogato il giovane che l’avrebbe colpita per errore

Individuato il giovane che avrebbe sparato un colpo di fucile ferendo una donna di 33 anni in centro a Palermo. Si tratterebbe di un 20enne originario di Borgo Nuovo, interrogato in queste ore in Questura. Rintracciata anche l’arma.

Immagine di repertorio.

Sarebbe stato individuato il giovane che nella notte tra sabato 20 e domenica 21 dicembre, avrebbe sparato un colpo di fucile ferendo una donna di 33 anni, Valentina P., nella centralissima piazza Nascè, a Palermo. Si tratterebbe di un 20enne originario di Borgo Nuovo, interrogato in queste ore nei locali della Questura.

Pare che il colpo sia partito per errore mentre il ragazzo mostrava il fucile a una amica a bordo di un'auto. Il ragazzo avrebbe indicato ai poliziotti di avere sotterrato l'arma in un terreno vicino casa.

La Polizia scientifica di Palermo sta eseguendo dei rilievi sul fucile. Il giovane, a quanto si apprende, avrebbe fatto delle ammissioni, parlando di "fatalità".

Intanto, sono stazionarie le condizioni della 33enne, ricoverata nel reparto del Trauma Center a Villa Sofia. Alcuni testimoni avevano raccontato che a fare fuoco era stato un giovane che si trovava vicino a una Smart insieme a una ragazza.

Gli investigatori della Mobile hanno lavorato sui filmati ripresi dagli impianti di videosorveglianza. Nelle immagini acquisite degli inquirenti si vedrebbe il ragazzo avvicinarsi alla vittima, a cui avrebbe anche chiesto scusa, dopo lo sparo. Poi, impaurito per l'arrivo di decine di persone, sarebbe fuggito a bordo dell'auto.

Non risultano rapporti di conoscenza tra la vittima e l'autore dello sparo. Le indagini della Squadra mobile, coordinate dalla Procura della repubblica, proseguono anche per chiarire per quale ragione il 20enne fosse in giro per la città con un'arma del genere.

Nella mattinata di oggi, lunedì 22 dicembre, il prefetto di Palermo Massimo Mariani ha convocato il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Piazza Nascè, luogo della sparatoria, è a due passi dal teatro Politeama, nel centro della città, e non rientra nelle cosiddette zone rosse, le aree della movida che, su disposizione delle autorità, dopo l'omicidio di Paolo Taormina, il ragazzo ucciso davanti al suo locale, sono presidiate dalle forze dell'ordine.