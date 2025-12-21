Paura a Palermo, dall’auto sparano col fucile sui passanti: donna ferita gravemente, investiti 2 pedoni

Il gravissimo episodio nei pressi di piazza Nascè intorno alle due e mezza di domenica 22 dicembre, durante la movida. La 33enne colpita per errore è ricoverata in ospedale. Si cercano i responsabili.

Immagine di repertorio

Notte di paura tra le strade del centro di Palermo dove da un’auto hanno sparato sui passanti che affollavano le vie per la movida del weekend, ferendo gravemente una donna, completamente estranea ai fatti, e investendo altri due pedoni nella fuga.

Il gravissimo episodio nei pressi di piazza Nascè intorno alle due e mezza della notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre. Sul posto sono giunte poco dopo le forze dell’ordine che hanno avviato immediate indagini per ricostruire i fatti e risalire ai responsabili dell’accaduto che pare si muovessero a bordo di un Smart lanciata a folle velocità.

Soccorsa dal personale del 118, invece, la donna ferita e rimasta a terra, una 33enne che era con amici in piazza ma non sarebbe stata lei il bersaglio degli spari esplosi con un fucile. La donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia e quindi operata per un proiettile che l’ha centrata a una spalla ma fortunatamente è stata dichiarata fuori pericolo di vita anche se le sue condizioni permangono gravi.

Soccorsi anche due passanti che sarebbero stati investiti di striscio dalla stessa Smart durante la fuga riportando lievi ferite. Dopo gli spari in piazza, infatti, la follia è proseguita lungo le strade limitrofe. La vettura ha investito i due pedoni all'altezza di via Mazzini proseguendo poi in direzione di piazza don Bosco dove si è dileguata.

Sulle tracce della vettura ci sono ora le forze dell’ordine che dopo i fatti sono intervenute chiudendo al traffico l’intera area all’altezza di piazzetta Nascè per i rilievi del caso. Al vaglio anche i video delle telecamere di sorveglianza della zona. Ancora non è chiaro il movente degli spari ma tra le principali piste battute dagli investigatori ci sarebbe anche un ennesimo regolamento di conti tra bande durante la movida del capoluogo siciliano e che ancora una volta ha rischiato di causare vittime tra i semplici cittadini palermitani.