Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 18 novembre 2025: numeri vincenti e quote
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 18 novembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti di questa sera partono alle ore 20:00 in diretta su Fanpage.it. I numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto con i numeri vincenti di Lotto e SuperEnalotto in aggiornamento su questa pagina: al SuperEnalotto 79,4 milioni di euro in palio. Continua la caccia al jackpot milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda.
Estrazione Lotto martedì 18 novembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote
I numeri vincenti del Lotto di martedì 18 novembre 2025 su tutte le ruote: le estrazioni di oggi partiranno alle ore 20:00 insieme ai numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti numeri estratti su tutte le ruote. Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, comunicherà le vincite per la verifica della schedina con i risultati di questa sera.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
SuperEnalotto oggi, l'estrazione di martedì 18 novembre 2025: i numeri vincenti
Il gioco del SuperEnalotto con l'estrazione di martedì 18 novembre 2025 parte alle 20:00: estratta la combinazione dei sei numeri fortunati, che questa sera valgono 79,4 milioni di euro. Il jackpot è in continua crescita dopo la vincita registrata lo scorso maggio a Desenzano del Garda. Nell'ultimo concorso dello scorso sabato vinti tre cinque da più di 63mila euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.
Estrazioni 10eLotto serale di martedì 18 novembre: i numeri oro, doppio oro e extra
Le estrazioni del 10eLotto serale di martedì 18 novembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra:
I simboli del Simbolotto di oggi
Di seguito verranno pubblicati tutti i simboli del Simbolotto associati all'estrazione del Lotto di martedì 18 novembre:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Sul sito ufficiale Sisal vincite e quote del SuperEnalotto per l'estrazione di questa sera con i risultati di martedì 18 novembre:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 20 – Bari: non viene estratto da 87 concorsi
- 8 – Cagliari: manca da 108 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 118 volte consecutive
- 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 74 concorsi
- 46 – Milano: non pervenuto da 70 estrazioni
- 33 – Napoli: manca da 82 estrazioni
- 16 – Palermo: non è stato estratto per 52 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 104 volte consecutive
- 88 – Torino: assente da 70 estrazioni
- 71 – Venezia: non è stato estratto per 76 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 131 concorsi