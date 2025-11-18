Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 18 novembre 2025: numeri vincenti e quote

Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 18 novembre 2025 con numeri vincenti, vincite e quote in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it. I risultati in aggiornamento: il jackpot al SuperEnalotto vale 79,4 milioni di euro.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 18 novembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti di questa sera partono alle ore 20:00 in diretta su Fanpage.it. I numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto con i numeri vincenti di Lotto e SuperEnalotto in aggiornamento su questa pagina: al SuperEnalotto 79,4 milioni di euro in palio. Continua la caccia al jackpot milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda.

Estrazione Lotto martedì 18 novembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

I numeri vincenti del Lotto di martedì 18 novembre 2025 su tutte le ruote: le estrazioni di oggi partiranno alle ore 20:00 insieme ai numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti numeri estratti su tutte le ruote. Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, comunicherà le vincite per la verifica della schedina con i risultati di questa sera.

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di martedì 18 novembre 2025: i numeri vincenti

Il gioco del SuperEnalotto con l'estrazione di martedì 18 novembre 2025 parte alle 20:00: estratta la combinazione dei sei numeri fortunati, che questa sera valgono 79,4 milioni di euro. Il jackpot è in continua crescita dopo la vincita registrata lo scorso maggio a Desenzano del Garda. Nell'ultimo concorso dello scorso sabato vinti tre cinque da più di 63mila euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.

Estrazioni 10eLotto serale di martedì 18 novembre: i numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale di martedì 18 novembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra:

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito verranno pubblicati tutti i simboli del Simbolotto associati all'estrazione del Lotto di martedì 18 novembre:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Sul sito ufficiale Sisal vincite e quote del SuperEnalotto per l'estrazione di questa sera con i risultati di martedì 18 novembre:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

20 – Bari: non viene estratto da 87 concorsi

non viene estratto da 87 concorsi 8 – Cagliari: manca da 108 estrazioni

manca da 108 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 118 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 118 volte consecutive 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 74 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 74 concorsi 46 – Milano: non pervenuto da 70 estrazioni

non pervenuto da 70 estrazioni 33 – Napoli: manca da 82 estrazioni

manca da 82 estrazioni 16 – Palermo: non è stato estratto per 52 concorsi

non è stato estratto per 52 concorsi 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 104 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 104 volte consecutive 88 – Torino: assente da 70 estrazioni

assente da 70 estrazioni 71 – Venezia: non è stato estratto per 76 volte consecutive

non è stato estratto per 76 volte consecutive 82 – Nazionale: manca da 131 concorsi

