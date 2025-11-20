Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 20 novembre 2025: numeri vincenti e quote
I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 20 novembre 2025 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Per le estrazioni vincenti in tempo reale aggiorna questa pagina: il jackpot sale al SuperEnalotto sale a quota 80,2 milioni di euro. Caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.
Estrazione Lotto giovedì 20 novembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote
Le estrazioni del Lotto di giovedì 20 novembre 2025 partiranno alle ore 20:00 con tutti i numeri sulle 11 ruote del gioco del Lotto, tra cui la Nazionale. Sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno comunicati i risultati di stasera. Si ricorda che è possibile giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: le estrazioni si svolgono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
SuperEnalotto oggi, l'estrazione di giovedì 20 novembre 2025: i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, giovedì 20 novembre 2025: le estrazioni partiranno alle ore 20:00, attenzione anche i numeri Jolly e Superstar che saranno comunicati stasera. La quota per la sestina vincente è di 80,2 milioni di euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.
Estrazioni 10eLotto serale di giovedì 20 novembre: la combinazione vincente
L'estrazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di giovedì 20 novembre 2025, in diretta dalle 20:
I simboli del Simbolotto di oggi
Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, giovedì 20 novembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 20 – Bari: non viene estratto da 88 concorsi
- 8 – Cagliari: manca da 109 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 119 volte consecutive
- 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 75 concorsi
- 46 – Milano: non pervenuto da 71 estrazioni
- 33 – Napoli: manca da 83 estrazioni
- 16 – Palermo: non è stato estratto per 53 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 105 volte consecutive
- 88 – Torino: assente da 71 estrazioni
- 71 – Venezia: non è stato estratto per 77 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 132 concorsi