Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 13 dicembre 2025: numeri vincenti e quote in diretta

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 13 dicembre 2025: i numeri vincenti e i risultati di questa sera in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it. In aggiornamento vincite e quote: al SuperEnalotto in palio un jackpot da 91,2 milioni di euro.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di sabato 13 dicembre 2025, i numeri vincenti in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it per le estrazioni di questa sera. Aggiorna questa pagina per seguire le lotterie in tempo reale e conoscere i risultati di oggi: al SuperEnalotto un jackpot da 91,2 milioni di euro per la sestina fortunata. L'ultima vincita milionaria è stata centrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio: continua la caccia al jackpot milionario. Si estraggono anche i numeri fortunati del Lotto, 10eLotto e i simboli del Simbolotto.

Estrazione Lotto sabato 13 dicembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

I numeri vincenti del Lotto di sabato 13 dicembre 2025 su tutte le ruote, compresa la Nazionale: le estrazioni partono dalle 20:00 in aggiornamento. Sul sito ufficiale di Lottomatica la verifica delle vincite per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione e che si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Segui le estrazioni del Lotto sul canale Youtube ufficiale.

SuperEnalotto oggi, i numeri dell'estrazione di sabato 13 dicembre 2025

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 13 dicembre 2025 con tutti i numeri vincenti per un jackpot che vale 91,2 milioni di euro. Continua la caccia al montepremi milionario. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite con i premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto di sabato 13 dicembre 2025: i numeri oro, doppio oro e extra

I numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale sabato 13 dicembre 2025: le estrazioni in diretta dalle 20:00.

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di sabato 13 dicembre 2025 associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Dopo le 20:00 verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'estrazione di sabato 13 dicembre 2025 sul sito Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

20 – Bari: non viene estratto da 102 concorsi

non viene estratto da 102 concorsi 19 – Cagliari: manca da 84 estrazioni

manca da 84 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 133 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 133 volte consecutive 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 89 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 89 concorsi 73 – Milano: non pervenuto da 65 estrazioni

non pervenuto da 65 estrazioni 58 – Napoli: manca da 86 estrazioni

manca da 86 estrazioni 16 – Palermo: non è stato estratto per 67 concorsi

non è stato estratto per 67 concorsi 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 70 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 70 volte consecutive 88 – Torino: assente da 85 estrazioni

assente da 85 estrazioni 71 – Venezia: non è stato estratto per 91 volte consecutive

non è stato estratto per 91 volte consecutive 59 – Nazionale: manca da 122 concorsi

