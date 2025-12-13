Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 13 dicembre 2025: numeri vincenti e quote in diretta
SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di sabato 13 dicembre 2025, i numeri vincenti in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it per le estrazioni di questa sera. Aggiorna questa pagina per seguire le lotterie in tempo reale e conoscere i risultati di oggi: al SuperEnalotto un jackpot da 91,2 milioni di euro per la sestina fortunata. L'ultima vincita milionaria è stata centrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio: continua la caccia al jackpot milionario. Si estraggono anche i numeri fortunati del Lotto, 10eLotto e i simboli del Simbolotto.
Estrazione Lotto sabato 13 dicembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote
I numeri vincenti del Lotto di sabato 13 dicembre 2025 su tutte le ruote, compresa la Nazionale: le estrazioni partono dalle 20:00 in aggiornamento. Sul sito ufficiale di Lottomatica la verifica delle vincite per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione e che si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
SuperEnalotto oggi, i numeri dell'estrazione di sabato 13 dicembre 2025
L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 13 dicembre 2025 con tutti i numeri vincenti per un jackpot che vale 91,2 milioni di euro. Continua la caccia al montepremi milionario. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite con i premi Winbox di oggi.
Estrazioni 10eLotto di sabato 13 dicembre 2025: i numeri oro, doppio oro e extra
I numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale sabato 13 dicembre 2025: le estrazioni in diretta dalle 20:00.
I simboli del Simbolotto di oggi
I simboli del Simbolotto di sabato 13 dicembre 2025 associati all'estrazione del Lotto:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Dopo le 20:00 verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'estrazione di sabato 13 dicembre 2025 sul sito Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:
- 20 – Bari: non viene estratto da 102 concorsi
- 19 – Cagliari: manca da 84 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 133 volte consecutive
- 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 89 concorsi
- 73 – Milano: non pervenuto da 65 estrazioni
- 58 – Napoli: manca da 86 estrazioni
- 16 – Palermo: non è stato estratto per 67 concorsi
- 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 70 volte consecutive
- 88 – Torino: assente da 85 estrazioni
- 71 – Venezia: non è stato estratto per 91 volte consecutive
- 59 – Nazionale: manca da 122 concorsi