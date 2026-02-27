Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 27 febbraio 2026: numeri vincenti e quote in diretta
Sono avvenute le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 27 febbraio 2026: su Fanapge.it tutti i numeri vincenti di oggi. Stasera il montepremi al SuperEnalotto sera vale 126,9 milioni di euro. Continua la caccia al jackpot milionario dopo l'ultima vincita registrata un anno fa a Desenzano del Garda. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
Estrazioni del Lotto, i numeri sulle ruote di venerdì 27 febbraio 2026
Le estrazioni del Lotto di oggi venerdì 27 febbraio 2026 in diretta con i numeri vincenti su tutte le ruote in aggiornamento: estratti stasera anche i numeri oro del Lotto, che corrispondo ai quinti numeri su ogni ruota. Si consiglia di consultare il sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per verificare le vincite, oppure il sito ufficiale del Gioco del Lotto. Su Fanpage.it in aggiornamento i numeri ritardatari del Lotto su tutte le ruote. Qui i numeri vincenti dell'ultimo concorso di giovedì.
Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:
- Bari: 1 – 31 – 24 – 71 – 49
- Cagliari: 56 – 23 – 44 – 84 – 39
- Firenze: 46 – 77 – 10 – 65 – 7
- Genova: 31 – 82 – 33 – 84 – 64
- Milano: 58 – 41 – 28 – 82 – 18
- Napoli: 5 – 14 – 52 – 62 – 57
- Palermo: 82 – 31 – 8 – 38 – 39
- Roma: 87 – 22 – 76 – 82 – 19
- Torino: 36 – 50 – 62 – 61 – 84
- Venezia: 21 – 20 – 52 – 14 – 71
- Nazionale: 86 – 17 – 1 – 41 – 20
SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri di venerdì 27 febbraio 2026
L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 27 febbraio 2026 in diretta con tutti i numeri vincenti di questa sera: in palio un jackpot da 126,9 milioni di euro per la sestina vincente. Cresce l'attesa per il 6 milionario: ancora nessun fortunato giocatore centra i sei numeri vincenti dopo l'ultima vincita a Desenzano del Garda. Su Fanpage.it puoi consultare l'archivio storico delle estrazioni precedenti, mentre sul sito ufficiale del SuperEnalotto disponibile la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.
Combinazione vincente SuperEnalotto: 49 – 55 – 14 – 71 – 79 – 10
Numero Jolly: 80
Numero Superstar: 36
Jackpot: 126.900.000€
Numeri del 10eLotto serale abbinati al Lotto
Di seguito verranno comunicati i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale associato all'estrazione del Lotto di oggi: 1 – 5 – 10 – 14 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 31 – 36 – 41 – 44 – 46 – 50 – 56 – 58 – 77 – 82 – 87
Il numero Oro: 1
Il Doppio Oro: 1, 31
Numeri Extra: 7, 8, 28, 33, 38, 39, 49, 52, 61, 62, 64, 65, 71, 76, 84
Estrazioni Simbolotto di venerdì 27 febbraio 2026
I simboli del Simbolotto di venerdì 27 febbraio saranno pubblicati dopo le 20:00:
39 – Forbici
10 – Fagioli
44 – Prigione
35 – Uccello
12 – Soldato
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto con i risultati dell'ultima estrazioni pubblicati da Sisal sul sito ufficiale:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote Superstar:
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella: