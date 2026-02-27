Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 27 febbraio 2026: numeri vincenti e quote in diretta

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 27 febbraio 2026: le estrazioni dei numeri vincenti su Fanpage.it. In aggiornamento minuto per minuto vincite, quote e risultati di questa sera: in palio 126,9 milioni di euro per la sestina vincente. Continua la caccia al jackpot milionario.

on

Sono avvenute le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 27 febbraio 2026: su Fanapge.it tutti i numeri vincenti di oggi. Stasera il montepremi al SuperEnalotto sera vale 126,9 milioni di euro. Continua la caccia al jackpot milionario dopo l'ultima vincita registrata un anno fa a Desenzano del Garda. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazioni del Lotto, i numeri sulle ruote di venerdì 27 febbraio 2026

Le estrazioni del Lotto di oggi venerdì 27 febbraio 2026 in diretta con i numeri vincenti su tutte le ruote in aggiornamento: estratti stasera anche i numeri oro del Lotto, che corrispondo ai quinti numeri su ogni ruota. Si consiglia di consultare il sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per verificare le vincite, oppure il sito ufficiale del Gioco del Lotto. Su Fanpage.it in aggiornamento i numeri ritardatari del Lotto su tutte le ruote. Qui i numeri vincenti dell'ultimo concorso di giovedì.

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 1 – 31 – 24 – 71 – 49

Cagliari: 56 – 23 – 44 – 84 – 39

Firenze: 46 – 77 – 10 – 65 – 7

Genova: 31 – 82 – 33 – 84 – 64

Milano: 58 – 41 – 28 – 82 – 18

Napoli: 5 – 14 – 52 – 62 – 57

Palermo: 82 – 31 – 8 – 38 – 39

Roma: 87 – 22 – 76 – 82 – 19

Torino: 36 – 50 – 62 – 61 – 84

Venezia: 21 – 20 – 52 – 14 – 71

Nazionale: 86 – 17 – 1 – 41 – 20

SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri di venerdì 27 febbraio 2026

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 27 febbraio 2026 in diretta con tutti i numeri vincenti di questa sera: in palio un jackpot da 126,9 milioni di euro per la sestina vincente. Cresce l'attesa per il 6 milionario: ancora nessun fortunato giocatore centra i sei numeri vincenti dopo l'ultima vincita a Desenzano del Garda. Su Fanpage.it puoi consultare l'archivio storico delle estrazioni precedenti, mentre sul sito ufficiale del SuperEnalotto disponibile la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 49 – 55 – 14 – 71 – 79 – 10

Numero Jolly: 80

Numero Superstar: 36

Jackpot: 126.900.000€

Numeri del 10eLotto serale abbinati al Lotto

Di seguito verranno comunicati i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale associato all'estrazione del Lotto di oggi: 1 – 5 – 10 – 14 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 31 – 36 – 41 – 44 – 46 – 50 – 56 – 58 – 77 – 82 – 87

Il numero Oro: 1

Il Doppio Oro: 1, 31

Numeri Extra: 7, 8, 28, 33, 38, 39, 49, 52, 61, 62, 64, 65, 71, 76, 84

Estrazioni Simbolotto di venerdì 27 febbraio 2026

I simboli del Simbolotto di venerdì 27 febbraio saranno pubblicati dopo le 20:00:

39 – Forbici

10 – Fagioli

44 – Prigione

35 – Uccello

12 – Soldato

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto con i risultati dell'ultima estrazioni pubblicati da Sisal sul sito ufficiale:

Punti 6 :

: Punti 5+1 :

: Punti 5 :

: Punti 4 :

: Punti 3 :

: Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella :

: 4 Stella :

: 3 Stella :

: 2 Stella :

: 1 Stella :

: 0 Stella:

