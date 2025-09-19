Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 19 settembre 2025: numeri vincenti e quote
I numeri dei giochi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 19 settembre 2025, i risultati delle estrazioni di oggi in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale numeri, vincite e quote di questa sera: al SuperEnalotto un jackpot di 53,2 milioni di euro.
Dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda, cresce l'attesa per la prossima sestina fortunata: il gioco del SuperEnalotto questa sera mette in palio un jackpot da 53,2 milioni di euro. Saranno estratti per primi i numeri del Lotto su tutte le ruote, poi la combinazione del SuperEnalotto, il 10eLotto e i simboli del Simbolotto. Vincite e quote sono disponibili sul sito ufficiale di Sisal e Lottomatica: si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione.
Lotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 19 settembre 2025
Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, giovedì 18 settembre 2025:
Bari: 60 – 73 – 59 – 86 – 7
Cagliari: 7 – 15 – 64 – 59 – 12
Firenze: 30 – 90 – 27 – 72 – 66
Genova:
Milano:
Napoli: 77 – 75 – 13 – 73 – 83
Palermo: 34 – 3 – 39 – 79 – 66
Roma: 69 – 62 – 68 – 17 – 83
Torino:
Venezia:
Nazionale: 68 – 31 – 9 – 60 – 90
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. A partire dall'estrazione di martedì 24 giugno 2025, i numeri sulle ruote del Nord vengono estratti nella sede di Roma, per cui potrebbero essere disponibili dalle 21.00.
Estrazione SuperEnalotto di venerdì 19 settembre 2025, i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, giovedì 18 settembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 78 – 23 – 31 – 16 – 11 – 49
Numero Jolly: 63
Numero Superstar: 13
Jackpot: 53.200.000 euro€
La combinazione vincente del 10eLotto serale
L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, giovedì 18 settembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:
Il numero oro:
Il numero Doppio oro:
Numeri extra:
I simboli del Simbolotto di venerdì 19 settembre 2025
I simboli del Simbolotto di oggi, venerdì 19 settembre, associati all'estrazione del Lotto:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Di seguito in aggiornamento vincite e quote del SuperEnalotto di venerdì 19 settembre 2025, con i risultati dell'ultima estrazione pubblicati da Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 82 – Bari: non viene estratto da 87 concorsi
- 42 – Cagliari: manca da 96estrazioni
- 34 – Firenze: il numero non è stato estratto per 97 volte consecutive
- 56 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 60 concorsi
- 74 – Milano: non pervenuto da 138 estrazioni
- 25 – Napoli: manca da 57 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 77 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 69 volte consecutive
- 7– Torino: assente da 67 estrazioni
- 5 – Venezia: non è stato estratto per 83 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 96 concorsi