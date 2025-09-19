Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 19 settembre 2025: numeri vincenti e quote

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di venerdì 19 settembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. In aggiornamento anche vincite, quote e risultati delle ultime estrazioni: al SuperEnalotto questa sera un jackpot da 53,2 milioni di euro.

Dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda, cresce l'attesa per la prossima sestina fortunata: il gioco del SuperEnalotto questa sera mette in palio un jackpot da 53,2 milioni di euro. Saranno estratti per primi i numeri del Lotto su tutte le ruote, poi la combinazione del SuperEnalotto, il 10eLotto e i simboli del Simbolotto. Vincite e quote sono disponibili sul sito ufficiale di Sisal e Lottomatica: si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione.

Lotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 19 settembre 2025

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, giovedì 18 settembre 2025:

Bari: 60 – 73 – 59 – 86 – 7

Cagliari: 7 – 15 – 64 – 59 – 12

Firenze: 30 – 90 – 27 – 72 – 66

Genova:

Milano:

Napoli: 77 – 75 – 13 – 73 – 83

Palermo: 34 – 3 – 39 – 79 – 66

Roma: 69 – 62 – 68 – 17 – 83

Torino:

Venezia:

Nazionale: 68 – 31 – 9 – 60 – 90

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. A partire dall'estrazione di martedì 24 giugno 2025, i numeri sulle ruote del Nord vengono estratti nella sede di Roma, per cui potrebbero essere disponibili dalle 21.00.

Estrazione SuperEnalotto di venerdì 19 settembre 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, giovedì 18 settembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 78 – 23 – 31 – 16 – 11 – 49

Numero Jolly: 63

Numero Superstar: 13

Jackpot: 53.200.000 euro€

La combinazione vincente del 10eLotto serale

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, giovedì 18 settembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:

Il numero oro:

Il numero Doppio oro:

Numeri extra:

I simboli del Simbolotto di venerdì 19 settembre 2025

I simboli del Simbolotto di oggi, venerdì 19 settembre, associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito in aggiornamento vincite e quote del SuperEnalotto di venerdì 19 settembre 2025, con i risultati dell'ultima estrazione pubblicati da Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

82 – Bari: non viene estratto da 87 concorsi

non viene estratto da 87 concorsi 42 – Cagliari: manca da 96estrazioni

manca da 96estrazioni 34 – Firenze: il numero non è stato estratto per 97 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 97 volte consecutive 56 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 60 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 60 concorsi 74 – Milano: non pervenuto da 138 estrazioni

non pervenuto da 138 estrazioni 25 – Napoli: manca da 57 estrazioni

manca da 57 estrazioni 59 – Palermo: non è stato estratto per 77 concorsi

non è stato estratto per 77 concorsi 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 69 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 69 volte consecutive 7– Torino: assente da 67 estrazioni

assente da 67 estrazioni 5 – Venezia: non è stato estratto per 83 volte consecutive

non è stato estratto per 83 volte consecutive 82 – Nazionale: manca da 96 concorsi

