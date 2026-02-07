Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 7 febbraio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote
I giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 7 febbraio 2026: le estrazioni in diretta e i numeri vincenti di oggi aggiornati minuto per minuto su questa pagina. I concorsi partiranno alle ore 20:00 con l'estrazione di tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto, i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto e la combinazione vincente al SuperEnalotto: il jackpot sale ancora e per questa sera mette in palio 119.4 milioni di euro dopo l'ultima vincita milionaria a Desenzano Del Garda.
Si ricorda che le estrazioni avvengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato: si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno del concorso.
Estrazione SuperEnalotto oggi sabato 7 febbraio 2026, i numeri vincenti
In diretta l'estrazione dei numeri vincenti al SuperEnalotto di oggi, sabato 7 febbraio 2026: estratti dalle 20 anche i numeri Jolly e Superstar. Il jackpot in palio per la sestina vincente vale 119.4 milioni di euro e continua a salire dal momento che ancora nessuno indovina i 6 numeri fortunati. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite con i premi Winbox di questa sera.
Lotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 7 febbraio 2026
L'estrazione del Lotto di oggi parte alle ore 20:00 con i numeri vincenti di sabato 7 febbraio 2026 sulle 11 ruote, compresa la Nazionale. I risultati di questa sera saranno comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme ai numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti estratti su ogni ruota.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
Estrazioni 10eLotto serale di sabato 7 febbraio 2026
Le estrazioni del 10eLotto serale di sabato 7 febbraio con i numeri oro, doppio oro e extra sono in diretta a partire dalle 20:00:
Estrazioni Simbolotto di sabato 7 febbraio 2026
I simboli del Simbolotto di oggi, sabato 7 febbraio 2026 associati all'estrazione del Lotto di stasera:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto di sabato 7 febbraio 2026 con i risultati dell'ultima estrazione sul sito ufficiale di Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 20 – Bari: non viene estratto da 134 concorsi
- 55 – Cagliari: manca da 108 estrazioni
- 16 – Firenze: il numero non è stato estratto per 88 volte consecutive
- 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 95 concorsi
- 55 – Milano: non pervenuto da 83 estrazioni
- 3 – Napoli: manca da 82 estrazioni
- 4 – Palermo: non è stato estratto per 60 concorsi
- 81 – Roma: non è stato sorteggiato per 74 volte consecutive
- 18 – Torino: assente da 104 estrazioni
- 24 – Venezia: non è stato estratto per 80 volte consecutive
- 27 – Nazionale: manca da 88 concorsi
ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.