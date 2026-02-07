Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 7 febbraio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 7 febbraio 2026: i giochi in diretta con le estrazioni dei numeri vincenti dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiornamenti in tempo reale con numeri, vincite e quote: al SuperEnalotto in palio 119.4 milioni di euro.

I giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 7 febbraio 2026: le estrazioni in diretta e i numeri vincenti di oggi aggiornati minuto per minuto su questa pagina. I concorsi partiranno alle ore 20:00 con l'estrazione di tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto, i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto e la combinazione vincente al SuperEnalotto: il jackpot sale ancora e per questa sera mette in palio 119.4 milioni di euro dopo l'ultima vincita milionaria a Desenzano Del Garda.

Si ricorda che le estrazioni avvengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato: si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno del concorso.

Estrazione SuperEnalotto oggi sabato 7 febbraio 2026, i numeri vincenti

In diretta l'estrazione dei numeri vincenti al SuperEnalotto di oggi, sabato 7 febbraio 2026: estratti dalle 20 anche i numeri Jolly e Superstar. Il jackpot in palio per la sestina vincente vale 119.4 milioni di euro e continua a salire dal momento che ancora nessuno indovina i 6 numeri fortunati. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite con i premi Winbox di questa sera.

Lotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 7 febbraio 2026

L'estrazione del Lotto di oggi parte alle ore 20:00 con i numeri vincenti di sabato 7 febbraio 2026 sulle 11 ruote, compresa la Nazionale. I risultati di questa sera saranno comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme ai numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti estratti su ogni ruota.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Estrazioni 10eLotto serale di sabato 7 febbraio 2026

Le estrazioni del 10eLotto serale di sabato 7 febbraio con i numeri oro, doppio oro e extra sono in diretta a partire dalle 20:00:

Estrazioni Simbolotto di sabato 7 febbraio 2026

I simboli del Simbolotto di oggi, sabato 7 febbraio 2026 associati all'estrazione del Lotto di stasera:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto di sabato 7 febbraio 2026 con i risultati dell'ultima estrazione sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

20 – Bari: non viene estratto da 134 concorsi

non viene estratto da 134 concorsi 55 – Cagliari: manca da 108 estrazioni

manca da 108 estrazioni 16 – Firenze: il numero non è stato estratto per 88 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 88 volte consecutive 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 95 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 95 concorsi 55 – Milano: non pervenuto da 83 estrazioni

non pervenuto da 83 estrazioni 3 – Napoli: manca da 82 estrazioni

manca da 82 estrazioni 4 – Palermo: non è stato estratto per 60 concorsi

non è stato estratto per 60 concorsi 81 – Roma: non è stato sorteggiato per 74 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 74 volte consecutive 18 – Torino: assente da 104 estrazioni

assente da 104 estrazioni 24 – Venezia: non è stato estratto per 80 volte consecutive

non è stato estratto per 80 volte consecutive 27 – Nazionale: manca da 88 concorsi

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.