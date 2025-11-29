Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 29 novembre 2025: numeri vincenti e quote

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di sabato 29 novembre 2025 con i numeri estratti in tempo reale dalle ore 20:00 su Fanpage.it. In aggiornamento risultati, vincite e quote: al SuperEnalotto è ancora caccia al jackpot, che questa sera mette in palio 84,8 milioni di euro.
A cura di Redazione
Immagine
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 29 novembre 2025: i numeri vincenti in diretta a partire dalle ore 20:00 di questa sera su Fanpage.it. Aggiornando questa pagina è possibile seguire in tempo reale le estrazioni delle lotterie: per il SuperEnalotto è ancora caccia al jackpot milionario che vale 84,8 milioni di euro per la sestina vincente. Dall'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda ancora nessun fortunato giocatore ha centrato il "6".

Estrazione Lotto sabato 29 novembre 2025, i numeri vincenti

L'estrazione del Lotto di sabato 29 novembre 2025 parte alle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti estratti sulle 11 ruote del Lotto, compresa la Nazionale. Sarà poi Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a comunicare vincite e quote di questa sera per la verifica delle vincite. Ricordiamo che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di sabato 29 novembre e i numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 29 novembre mette in palio un jackpot milionario da 84,8 milioni di euro per la sestina fortunata. Il montepremi continua a crescere dal momento che ancora nessuno centra il "6" dall'ultima vincita dello scorso maggio. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto serale di sabato 29 novembre: i numeri oro, doppio oro e extra

I numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale estratti oggi, sabato 29 novembre, a partire dalle 20:00:

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di sabato 29 novembre, associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito vincite e quote del SuperEnalotto di sabato 29 novembre con i risultati pubblicati da Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5: 
  • Punti 4: 
  • Punti 3: 
  • Punti 2: 

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20Bari: non viene estratto da 93 concorsi
  • 8Cagliari: manca da 114 estrazioni
  • 42Firenze: il numero non è stato estratto per 124 volte consecutive
  • 73Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 80 concorsi
  • 89Milano: non pervenuto da 64 estrazioni
  • 33Napoli: manca da 88 estrazioni
  • 16Palermo: non è stato estratto per 58 concorsi
  • 63Roma: non è stato sorteggiato per 110 volte consecutive
  • 88Torino: assente da 76 estrazioni
  • 71Venezia: non è stato estratto per 82 volte consecutive
  • 82Nazionale: manca da 137 concorsi

