Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 29 novembre 2025: numeri vincenti e quote
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 29 novembre 2025: i numeri vincenti in diretta a partire dalle ore 20:00 di questa sera su Fanpage.it. Aggiornando questa pagina è possibile seguire in tempo reale le estrazioni delle lotterie: per il SuperEnalotto è ancora caccia al jackpot milionario che vale 84,8 milioni di euro per la sestina vincente. Dall'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda ancora nessun fortunato giocatore ha centrato il "6".
Estrazione Lotto sabato 29 novembre 2025, i numeri vincenti
L'estrazione del Lotto di sabato 29 novembre 2025 parte alle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti estratti sulle 11 ruote del Lotto, compresa la Nazionale. Sarà poi Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a comunicare vincite e quote di questa sera per la verifica delle vincite. Ricordiamo che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
SuperEnalotto oggi, l'estrazione di sabato 29 novembre e i numeri vincenti
L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 29 novembre mette in palio un jackpot milionario da 84,8 milioni di euro per la sestina fortunata. Il montepremi continua a crescere dal momento che ancora nessuno centra il "6" dall'ultima vincita dello scorso maggio. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.
Estrazioni 10eLotto serale di sabato 29 novembre: i numeri oro, doppio oro e extra
I numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale estratti oggi, sabato 29 novembre, a partire dalle 20:00:
I simboli del Simbolotto di oggi
Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di sabato 29 novembre, associati all'estrazione del Lotto:
Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati dell'ultima estrazione
Di seguito vincite e quote del SuperEnalotto di sabato 29 novembre con i risultati pubblicati da Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 20 – Bari: non viene estratto da 93 concorsi
- 8 – Cagliari: manca da 114 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 124 volte consecutive
- 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 80 concorsi
- 89 – Milano: non pervenuto da 64 estrazioni
- 33 – Napoli: manca da 88 estrazioni
- 16 – Palermo: non è stato estratto per 58 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 110 volte consecutive
- 88 – Torino: assente da 76 estrazioni
- 71 – Venezia: non è stato estratto per 82 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 137 concorsi