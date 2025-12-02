Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 2 dicembre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 2 dicembre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con i numeri oro, le vincite e le quote di questa sera. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 85,6 milioni di euro.
A cura di Redazione
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di martedì 2 dicembre 2025
Lotto e Superenalotto

I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di martedì 2 dicembre 2025 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Per le estrazioni vincenti aggiorna questa pagina, i dati sono aggiornati in tempo reale: il jackpot del SuperEnalotto sale a quota 85,6 milioni di euro. Si aspetta il montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Estrazione Lotto martedì 2 dicembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

Le estrazioni del Lotto di martedì 2 dicembre 2025 inizieranno alle ore 20:00 con tutti i numeri sulle 11 ruote del gioco del Lotto, tra cui la ruota Nazionale. Sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno comunicati i risultati delle estrazioni di stasera. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: nuove estrazioni ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Leggi anche
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 29 novembre 2025: numeri vincenti e quote. Nessun 6

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di martedì 2 dicembre 2025: i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, martedì 2 dicembre 2025: le estrazioni iniziano alle ore 20:00, occhi anche ai numeri Jolly e Superstar che verranno comunicati stasera. La quota per la sestina vincente è di 85,6 milioni di euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.

Estrazioni 10eLotto serale di martedì 2 dicembre: la combinazione vincente

L'estrazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di martedì 2 dicembre 2025, in diretta dalle 20:

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, martedì 2 dicembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 95 concorsi
  • 8 – Cagliari: manca da 116 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 126 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 82 concorsi
  • 89 – Milano: non pervenuto da 66 estrazioni
  • 33 – Napoli: manca da 90 estrazioni
  • 16 – Palermo: non è stato estratto per 60 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 112 volte consecutive
  • 88 – Torino: assente da 78 estrazioni
  • 71 – Venezia: non è stato estratto per 84 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 139 concorsi

Attualità
