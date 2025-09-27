Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 27 settembre 2025: numeri vincenti e quote

Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di sabato 27 settembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta dalle 20:00 su Fanpage.it. Numeri, vincite e quote in aggiornamento: al SuperEnalotto il jackpot sale a 57 milioni di euro.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 27 settembre 2025: i numeri vincenti nell'ultima estrazione in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale numeri, quote e vincite di questa sera: al SuperEnalotto un jackpot che sale a 57 milioni di euro.

Non si arresta la caccia al jackpot per il SuperEnalotto, che dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda, sale a 57 milioni di euro. Per primi saranno estratti tutti i numeri del gioco del Lotto, il 10eLotto serale, la combinazione del SuperEnalotto e i simboli del Simbolotto. Si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: vincite e quote saranno rese disponibili da Sisal e Lottomatica.

Lotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 27 settembre 2025

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, sabato 27 settembre 2025:

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

Estrazione SuperEnalotto sabato 27 settembre 2025, i numeri vincenti

I numeri del gioco del Lotto su tutte le ruote: le estrazioni di sabato 27 settembre 2025 in diretta minuto per minuto dopo le 20:00. I risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina sono disponibili sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. A partire dall'estrazione di martedì 24 giugno 2025, i numeri sulle ruote del Nord vengono estratti nella sede di Roma, per cui potrebbero essere disponibili dalle 21.00. Aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni in tempo reale.

La combinazione vincente del 10eLotto serale

La combinazione vincente del 10eLotto serale di sabato 27 settembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra:

I simboli del Simbolotto di sabato 27 settembre 2025

Tutti i simboli del Simbolotto di oggi, sabato 27 settembre 2025, associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di sabato 27 settembre 2025 e i risultati dell'ultima estrazione pubblicati da Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

82 – Bari: non viene estratto da 92 concorsi

non viene estratto da 92 concorsi 42 – Cagliari: manca da 101 estrazioni

manca da 101 estrazioni 34 – Firenze: il numero non è stato estratto per 102 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 102 volte consecutive 56 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 65 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 65 concorsi 25 – Milano: non pervenuto da 91 estrazioni

non pervenuto da 91 estrazioni 25 – Napoli: manca da 62 estrazioni

manca da 62 estrazioni 59 – Palermo: non è stato estratto per 82 concorsi

non è stato estratto per 82 concorsi 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 74 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 74 volte consecutive 7– Torino: assente da 72 estrazioni

assente da 72 estrazioni 5 – Venezia: non è stato estratto per 88 volte consecutive

non è stato estratto per 88 volte consecutive 82 – Nazionale: manca da 101 concorsi

