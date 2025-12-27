Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 27 dicembre 2025 in diretta: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 27 dicembre 2025: i numeri vincenti delle estrazioni di oggi in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Vincite e quote in aggiornamento per i concorsi speciali in occasione delle festività natalizie: il jackpot al SuperEnalotto sale a 96,8 milioni di euro.

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 27 dicembre 2025 partono alle ore 20:00 in diretta minuto per minuto su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per i numeri vincenti in tempo reale: quelli di oggi sono i concorsi n. 206/25 posticipati in occasione delle festività natalizie. Il calendario è infatti modificato: le prossime estrazioni ci saranno lunedì 29 dicembre. Il jackpot al SuperEnalotto oggi vale 96,8 milioni di euro per la sestina fortunata: continua la caccia al montepremi milionario.

Estrazione Lotto di sabato 27 dicembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 27 dicembre 2025 è in diretta a partire dalle 20:00 con i numeri vincenti su tutte le ruote, compresa la Nazionale. Estratti anche i numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti numeri estratti su ciascuna ruota. Sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la verifica delle vincite per il concorso di questa sera.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di sabato 27 dicembre 2025

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 27 dicembre 2025 è l'ultima di questa settimana con il calendario modificato dei concorsi. Il jackpot raggiunge la somma di 96,8 milioni di euro dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda. Nell'ultima estrazione nessun 6 o 5+1 ma vinti quattro "5". Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto serale di sabato 27 dicembre: i numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra di sabato 27 dicembre in aggiornamento:

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di oggi, sabato 27 dicembre, in associazione alle estrazioni del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Comunicate vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, sabato 27 dicembre, in aggiornamento sul sito ufficiale di Sisal:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

20 – Bari: non viene estratto da 109 concorsi

non viene estratto da 109 concorsi 19 – Cagliari: manca da 91 estrazioni

manca da 91 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 140 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 140 volte consecutive 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 96 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 96 concorsi 73 – Milano: non pervenuto da 73 estrazioni

non pervenuto da 73 estrazioni 3 – Napoli: manca da 57 estrazioni

manca da 57 estrazioni 36 – Palermo: non è stato estratto per 64 concorsi

non è stato estratto per 64 concorsi 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 77 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 77 volte consecutive 89 – Torino: assente da 91 estrazioni

assente da 91 estrazioni 71 – Venezia: non è stato estratto per 98 volte consecutive

non è stato estratto per 98 volte consecutive 59 – Nazionale: manca da 129 concorsi

