Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 27 dicembre 2025 in diretta: numeri vincenti e quote
Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 27 dicembre 2025 partono alle ore 20:00 in diretta minuto per minuto su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per i numeri vincenti in tempo reale: quelli di oggi sono i concorsi n. 206/25 posticipati in occasione delle festività natalizie. Il calendario è infatti modificato: le prossime estrazioni ci saranno lunedì 29 dicembre. Il jackpot al SuperEnalotto oggi vale 96,8 milioni di euro per la sestina fortunata: continua la caccia al montepremi milionario.
Estrazione Lotto di sabato 27 dicembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote
L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 27 dicembre 2025 è in diretta a partire dalle 20:00 con i numeri vincenti su tutte le ruote, compresa la Nazionale. Estratti anche i numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti numeri estratti su ciascuna ruota. Sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la verifica delle vincite per il concorso di questa sera.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di sabato 27 dicembre 2025
L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 27 dicembre 2025 è l'ultima di questa settimana con il calendario modificato dei concorsi. Il jackpot raggiunge la somma di 96,8 milioni di euro dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda. Nell'ultima estrazione nessun 6 o 5+1 ma vinti quattro "5". Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.
Estrazioni 10eLotto serale di sabato 27 dicembre: i numeri oro, doppio oro e extra
Le estrazioni del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra di sabato 27 dicembre in aggiornamento:
I simboli del Simbolotto di oggi
I simboli del Simbolotto di oggi, sabato 27 dicembre, in associazione alle estrazioni del Lotto:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Comunicate vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, sabato 27 dicembre, in aggiornamento sul sito ufficiale di Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:
- 20 – Bari: non viene estratto da 109 concorsi
- 19 – Cagliari: manca da 91 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 140 volte consecutive
- 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 96 concorsi
- 73 – Milano: non pervenuto da 73 estrazioni
- 3 – Napoli: manca da 57 estrazioni
- 36 – Palermo: non è stato estratto per 64 concorsi
- 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 77 volte consecutive
- 89 – Torino: assente da 91 estrazioni
- 71 – Venezia: non è stato estratto per 98 volte consecutive
- 59 – Nazionale: manca da 129 concorsi