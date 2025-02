video suggerito

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 22 febbraio 2025: numeri vincenti e quote Segui il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di oggi, sabato 22 febbraio 2025 con i risultati delle ultime estrazioni in diretta: numeri vincenti, vincite e quote in diretta su Fanpage.it dalle 20:00. Il jackpot sale a XXX milioni di euro. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi, sabato 22 febbraio 2025

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta dalle ore 20:00: segui le estrazioni di oggi, sabato 22 febbraio 2025 con vincite e quote in tempo reale minuto per minuto su questa pagina. Scopri chi vince i premi in palio questa sera: al SuperEnalotto XXX milioni di euro.

La diretta delle estrazioni di oggi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale partirà alle ore 20:00 e verranno estratti tutti i numeri vincenti: per primi i numeri del Lotto su tutte le ruote con il 10eLotto serale, la combinazione vincente del SuperEnalotto per un jackpot pari a XXXmilioni di euro e infine i simboli del Simbolotto. L'ultima vincita milionaria risale ancora ad ottobre dello scorso anno a Riva del Garda. Vincite e quote di stasera saranno comunicate da Sisal e Lottomatica (DA AGGIORNARE IN CASO DI VINCITA)

Estrazione SuperEnalotto oggi sabato 22 febbraio 2025, i numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 22 febbraio 2025 è l'ultima di questa settimana: parte alle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti insieme a numeri Jolly e Superstar di questa sera. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di questa sera.

I numeri vincenti del Lotto di sabato 22 febbraio 2025 su tutte le ruote

Segui le estrazioni del Lotto di oggi, giovedì 20 febbraio 2025: dalle ore 20:00 in diretta tutti i numeri sulle ruote del Lotto, compresa la Nazionale. Scopri le vincite di ambo, terno, quaterna e cinquina di questa sera: nell'ultimo concorso dello scorso sabato diverse vincite registrate in Lazio, Campania e a Sciacca. Sul sito ufficiale di Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la verifica delle vincite per la schedina di questa sera.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

I simboli del Simbolotto di oggi

Dalle 20:00 in diretta anche l'estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 20 febbraio 2025, associati al Gioco del Lotto.

La combinazione vincente del 10eLotto serale

Di seguito verrà pubblicata la serie vincente del 10eLotto serale di giovedì 20 febbraio 2025 insieme ai numeri oro, doppio oro e extra:

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, sabato 22 febbraio 2025, i risultati dell'ultima estrazione

Pubblicate dopo le 20:00 sul sito ufficiale di Sisal anche vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, sabato 22 febbraio 2025, con i risultati dell'ultima estrazione:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Altri contenuti utili: