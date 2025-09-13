Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi di sabato 13 settembre 2025: numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1
Tutti i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 13 settembre 2025: il jackpot al Superenalotto riparte da 51,8 milioni di euro dopo l'ultima vincita da 34,5 milioni a Desenzano del Garda. Questa sera nessun 6 o 5+1: 4 giocatori vincono oltre 46mila euro centrando il “5”. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno del concorso: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
Lotto, i numeri vincenti di sabato 13 settembre 2025 su tutte le ruote
Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, sabato 13 settembre 2025:
- Bari: 85 – 57 – 40 – 76 – 14
- Cagliari: 90 – 15 – 68 – 63 – 76
- Firenze: 81 – 74 – 71 – 25 – 6
- Genova: 21 – 47 – 44 – 2 – 6
- Milano: 83 – 39 – 31 – 84 – 55
- Napoli: 74 – 41 – 24 – 47 – 38
- Palermo: 54 – 25 – 61 – 22 – 68
- Roma: 60 – 72 – 38 – 55 – 3
- Torino: 10 – 45 – 56 – 54 – 63
- Venezia: 14 – 38 – 66 – 36 – 28
- Nazionale: 85 – 48 – 38 – 22 – 81
Sono stati estratti i numeri del Lotto di sabato 13 settembre 2025 su tutte le ruote: il numero ritardatario assoluto rimane ancora il 74 sulla ruota di Milano.
Estrazione SuperEnalotto di sabato 13 settembre 2025, i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, sabato 13 settembre 2025: i risultati dell'ultima estrazione:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 37 – 31 – 28 – 26 – 35 – 65
Numero Jolly: 30
Numero Superstar: 5
Jackpot: 34.500.000€
Ancora nessun vincitore al SuperEnalotto nell’estrazione di sabato 13 settembre 2025: 4 giocatori vincono oltre 46mila centrando il 5, il jackpot sale a quota 51,8 milioni di euro per la prossima estrazione.
I numeri estratti al 10eLotto serale
i seguito i numeri vincenti dell'estrazione del 10eLotto serale di sabato 13 settembre 2025 con numero oro, doppio oro e extra:: 10 – 14 – 15 – 21 – 25 – 38 – 39 – 40 – 41 – 45 – 47 – 54 – 57 – 60 – 72 – 74 – 81 – 83 – 85 – 90
Il numero oro: 85
Il numero Doppio oro: 85, 57
Numeri extra: 2 – 22 – 24 – 31 – 36 – 44 – 55 – 56 – 61 – 63 – 66 – 68 – 71 – 76 – 84
I simboli del Simbolotto di sabato 13 settembre 2025
Ecco i simboli del Simbolotto di sabato 13 settembre 2025:
-
8 – Braghe
-
42 – Caffé
-
27 – Scala
-
30 – Cacio
-
20 – Festa
Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, sabato 13 settembre 2025 saranno disponibili sul sito ufficiale di Sisal con tutti i risultati dell'ultima estrazione:
- Punti 6: nessuna vincita
- Punti 5+1: nessuna vincita
- Punti 5: 4 vincite da 46.309,05 euro
- Punti 4: 452 vincite da 418,38 euro
- Punti 3: 17.417 vincite da 32,63 euro
- Punti 2: 292.435 vincite da 6,03 euro
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 82 – Bari: non viene estratto da 84 concorsi
- 42 – Cagliari: manca da 93 estrazioni
- 34 – Firenze: il numero non è stato estratto per 94 volte consecutive
- 2 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 106 concorsi
- 74 – Milano: non pervenuto da 135 estrazioni
- 38 – Napoli: manca da 54 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 74 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 66 volte consecutive
- 7– Torino: assente da 64 estrazioni
- 89 – Venezia: non è stato estratto per 109 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 93 concorsi