Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi di sabato 13 settembre 2025: numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1

I numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 13 settembre 2025, i risultati delle ultime estrazioni con vincite, quote e simboli del Simbolotto: numeri oro, doppio oro e extra con Jolly e Superstar. Non è stato centrato nessun 6 né 5+1.
A cura di Redazione
Lotto e Superenalotto

Tutti i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 13 settembre 2025: il jackpot al Superenalotto riparte da 51,8 milioni di euro dopo l'ultima vincita da 34,5 milioni a Desenzano del Garda. Questa sera nessun 6 o 5+1: 4 giocatori vincono oltre 46mila euro centrando il “5”. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno del concorso: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Lotto, i numeri vincenti di sabato 13 settembre 2025 su tutte le ruote

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, sabato 13 settembre 2025:

  • Bari: 85 – 57 – 40 – 76 – 14
  • Cagliari: 90 – 15 – 68 – 63 – 76
  • Firenze: 81 – 74 – 71 – 25 – 6
  • Genova: 21 – 47 – 44 – 2 – 6
  • Milano: 83 – 39 – 31 – 84 – 55
  • Napoli: 74 – 41 – 24 – 47 – 38
  • Palermo: 54 – 25 – 61 – 22 – 68
  • Roma: 60 – 72 – 38 – 55 – 3
  • Torino: 10 – 45 – 56 – 54 – 63
  • Venezia: 14 – 38 – 66 – 36 – 28
  • Nazionale: 85 – 48 – 38 – 22 – 81

Sono stati estratti i numeri del Lotto di sabato 13 settembre 2025 su tutte le ruote: il numero ritardatario assoluto rimane ancora il 74 sulla ruota di Milano.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 12 settembre 2025: numeri vincenti e quote, nessun 6 o 5+1
Estrazione SuperEnalotto di sabato 13 settembre 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, sabato 13 settembre 2025: i risultati dell'ultima estrazione:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 37 – 31 – 28 – 26 – 35 – 65
Numero Jolly: 30
Numero Superstar: 5
Jackpot: 34.500.000€

Ancora nessun vincitore al SuperEnalotto nell’estrazione di sabato 13 settembre 2025: 4 giocatori vincono oltre 46mila centrando il 5, il jackpot sale a quota 51,8 milioni di euro per la prossima estrazione.

I numeri estratti al 10eLotto serale

i seguito i numeri vincenti dell'estrazione del 10eLotto serale di sabato 13 settembre 2025 con numero oro, doppio oro e extra:: 10 – 14 – 15 – 21 – 25 – 38 – 39 – 40 – 41 – 45 – 47 – 54 – 57 – 60 – 72 – 74 – 81 – 83 – 85 – 90

Il numero oro: 85
Il numero Doppio oro: 85, 57
Numeri extra: 2 – 22 – 24 – 31 – 36 – 44 – 55 – 56 – 61 – 63 – 66 – 68 – 71 – 76 – 84

I simboli del Simbolotto di sabato 13 settembre 2025

Ecco i simboli del Simbolotto di sabato 13 settembre 2025:

  • 8 – Braghe

  • 42 – Caffé

  • 27 – Scala

  • 30 – Cacio

  • 20 – Festa

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, sabato 13 settembre 2025 saranno disponibili sul sito ufficiale di Sisal con tutti i risultati dell'ultima estrazione:

  • Punti 6: nessuna vincita
  • Punti 5+1: nessuna vincita
  • Punti 5: 4 vincite da 46.309,05 euro
  • Punti 4: 452 vincite da 418,38 euro
  • Punti 3: 17.417 vincite da 32,63 euro
  • Punti 2: 292.435 vincite da 6,03 euro

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 82 – Bari: non viene estratto da 84 concorsi
  • 42 – Cagliari: manca da 93 estrazioni
  • 34 – Firenze: il numero non è stato estratto per 94 volte consecutive
  • 2 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 106 concorsi
  • 74 – Milano: non pervenuto da 135 estrazioni
  • 38 – Napoli: manca da 54 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 74 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 66 volte consecutive
  • 7– Torino: assente da 64 estrazioni
  • 89 – Venezia: non è stato estratto per 109 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 93 concorsi

