Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 16 settembre 2025: numeri vincenti e quote

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di martedì 16 settembre 2025 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00: i numeri vincenti nelle estrazioni di oggi aggiornati in tempo reale. Al SuperEnalotto il jackpot sale a 51,8 milioni di euro: è ancora caccia alla sestina fortunata.

Continua a crescere il montepremi in palio al SuperEnalotto, che questa sera vale 51,8 milioni di euro dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda. Per primi saranno estratti dalle 20:00 i numeri sulle ruote del Lotto, poi la combinazione al gioco del 10eLotto, SuperEnalotto e infine i simboli del Simbolotto. Si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: vincite, quote e risultati pubblicati da Sisal e Lottomatica.

Lotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di martedì 16 settembre 2025

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, martedì 16 settembre 2025:

Bari : 26 – 29 – 18 – 10 – 69

: 26 – 29 – 18 – 10 – 69 Cagliari : 28 – 35 – 57 – 44 – 17

: 28 – 35 – 57 – 44 – 17 Firenze : 19 – 29 – 49 – 15 – 17

: 19 – 29 – 49 – 15 – 17 Genova : 23 – 37 – 13 – 90 – 58

: 23 – 37 – 13 – 90 – 58 Milano : 33 – 84 – 76 – 24 – 79

: 33 – 84 – 76 – 24 – 79 Napoli : 78 – 15 – 3 – 24 – 56

: 78 – 15 – 3 – 24 – 56 Palermo : 80 – 24 – 41 – 8 – 75

: 80 – 24 – 41 – 8 – 75 Roma : 55 – 62 – 83 – 34 – 69

: 55 – 62 – 83 – 34 – 69 Torino : 27 – 80 – 69 – 51 – 84

: 27 – 80 – 69 – 51 – 84 Venezia : 89 – 74 – 72 – 82 – 21

: 89 – 74 – 72 – 82 – 21 Nazionale: 45 – 20 – 85 – 33 – 67

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. A partire dall'estrazione di martedì 24 giugno 2025, i numeri sulle ruote del Nord vengono estratti nella sede di Roma, per cui potrebbero essere disponibili dalle 21.00. Ricarica qui la pagina per seguire le estrazioni in tempo reale.

Estrazione SuperEnalotto di martedì 16 settembre 2025, i numeri fortunati

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, martedì 16 settembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 1 – 26 – 12 – 51 – 44 – 90

Numero Jolly: 72

Numero Superstar: 45

Jackpot: 51.800.000€

In diretta i numeri vincenti del SuperEnalotto di martedì 16 settembre nella prima estrazione di questa settimana: il jackpot per la sestina fortunata cresce ancora e raggiunge i 51,8 milioni di euro. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto le vincite e i risultati di questa sera con i numeri Jolly e Superstar e i premi Winbox. Nell'ultimo concorso dello scorso sabato vinti quattro "5" da circa 46mila euro.

La combinazione vincente del 10eLotto serale

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, martedì 16 settembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi: 15 – 18 – 19 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 29 – 33 – 35 – 37 – 55 – 57 – 62 – 74 – 78 – 80 – 84 – 89

Il numero oro: 26

Il numero Doppio oro: 26, 29

Numeri extra:

I simboli del Simbolotto di martedì 16 settembre 2025

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, martedì 16settembre 2025 associati al Gioco del Lotto:

21 – Lupo

19 – Risata

27 – Scala

36 – Nacchere

18 – Cerino

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di martedì 16 settembre pubblicate da Sisal con i risultati dell'ultima estrazione:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

82 – Bari: non viene estratto da 86 concorsi

non viene estratto da 86 concorsi 42 – Cagliari: manca da 95 estrazioni

manca da 95 estrazioni 34 – Firenze: il numero non è stato estratto per 96 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 96 volte consecutive 56 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 59 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 59 concorsi 74 – Milano: non pervenuto da 137 estrazioni

non pervenuto da 137 estrazioni 25 – Napoli: manca da 85 estrazioni

manca da 85 estrazioni 59 – Palermo: non è stato estratto per 76 concorsi

non è stato estratto per 76 concorsi 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 68 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 68 volte consecutive 7– Torino: assente da 66 estrazioni

assente da 66 estrazioni 89 – Venezia: non è stato estratto per 111 volte consecutive

non è stato estratto per 111 volte consecutive 82 – Nazionale: manca da 95 concorsi

