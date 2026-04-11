Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 11 aprile 2026: numeri vincenti e quote
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi, sabato 11 aprile 2026: in aggiornamento su questa pagina tutti i numeri vincenti delle tre lotterie, la diretta a partire dalle ore 20 su Fanpage.it. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 148,5 milioni di euro per la sestina fortunata nel concorso n.59. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
Estrazioni Lotto 11 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote
Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:
- Bari: 9 – 14 – 8 – 2 – 60
- Cagliari: 50 – 76 – 13 – 81 – 49
- Firenze: 8 – 75 – 5 – 77 – 51
- Genova: 54 – 83 – 12 – 86 – 30
- Milano: 62 – 87 – 60 – 68 – 20
- Napoli: 56 – 61 – 31 – 87 – 51
- Palermo: 9 – 85 – 24 – 88 – 18
- Roma: 47 – 56 – 68 – 63 – 38
- Torino: 23 – 58 – 89 – 77 – 46
- Venezia: 80 – 65 – 57 – 42 – 22
- Nazionale: 6 – 13 – 87 – 29 – 53
I simboli del Simbolotto associati al Gioco del Lotto:
- 37 piano
- 28 ombrello
- 34 testa
- 7 vaso
- 19 risata
Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di sabato 11 aprile 2026
La sestina vincente:
- Combinazione vincente SuperEnalotto: 38 – 48 – 85 – 77 – 28 – 19
- Numero Jolly: 59
- Numero Superstar: 57
- Jackpot: 148.500.000€
10eLotto serale con Extra nell'estrazione di sabato 11 aprile 2026
La combinazione del 10eLotto serale:
- I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 5 – 8 – 9 – 13 – 14 – 23 – 47 – 50 – 54 – 56 – 58 – 61 – 62 – 65 – 75 – 76 – 80 – 83 – 85 – 87
- Il numero Oro è 9, il Doppio Oro è 9, 14
- Numeri Extra: 2 – 12 – 24 – 31 – 42 – 49 – 57 – 60 – 63 – 68 – 77 – 81 – 86 – 88 – 89
Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Le vincite del concorso Superenalotto n. 59 con le quote Superstar di sabato 11 aprile 2026:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote Superstar:
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella: