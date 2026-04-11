Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 11 aprile 2026: numeri vincenti e quote

Lotto oggi e numeri vincenti del SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 11 aprile 2026: in diretta le estrazioni di questa sera su Fanpage.it a partire dalle ore 20. Al SuperEnalotto si gioca per un jackpot da 148,5 milioni di euro per la sestina vincente.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di sabato 11 aprile 2026

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Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi, sabato 11 aprile 2026: in aggiornamento su questa pagina tutti i numeri vincenti delle tre lotterie, la diretta a partire dalle ore 20 su Fanpage.it. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 148,5 milioni di euro per la sestina fortunata nel concorso n.59. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazioni Lotto 11 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 9 – 14 – 8 – 2 – 60

Cagliari: 50 – 76 – 13 – 81 – 49

Firenze: 8 – 75 – 5 – 77 – 51

Genova: 54 – 83 – 12 – 86 – 30

Milano: 62 – 87 – 60 – 68 – 20

Napoli: 56 – 61 – 31 – 87 – 51

Palermo: 9 – 85 – 24 – 88 – 18

Roma: 47 – 56 – 68 – 63 – 38

Torino: 23 – 58 – 89 – 77 – 46

Venezia: 80 – 65 – 57 – 42 – 22

Nazionale: 6 – 13 – 87 – 29 – 53

I simboli del Simbolotto associati al Gioco del Lotto:

37 piano

28 ombrello

34 testa

7 vaso

19 risata

Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di sabato 11 aprile 2026

La sestina vincente:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 38 – 48 – 85 – 77 – 28 – 19

Numero Jolly: 59

Numero Superstar: 57

Jackpot: 148.500.000€

10eLotto serale con Extra nell'estrazione di sabato 11 aprile 2026

La combinazione del 10eLotto serale:

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 5 – 8 – 9 – 13 – 14 – 23 – 47 – 50 – 54 – 56 – 58 – 61 – 62 – 65 – 75 – 76 – 80 – 83 – 85 – 87

Il numero Oro è 9, il Doppio Oro è 9, 14

Numeri Extra: 2 – 12 – 24 – 31 – 42 – 49 – 57 – 60 – 63 – 68 – 77 – 81 – 86 – 88 – 89

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le vincite del concorso Superenalotto n. 59 con le quote Superstar di sabato 11 aprile 2026:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

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