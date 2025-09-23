Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 23 settembre 2025: numeri vincenti e risultati: nessun 6 o 5+1

I numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 23 settembre 2025, i risultati delle ultime estrazioni con vincite, quote e simboli del Simbolotto: numeri oro, doppio oro e extra con Jolly e Superstar. Non è stato centrato il 6 al Superenalotto.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di martedì 23 settembre 2025
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di martedì 23 settembre 2025
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto e Superenalotto

Tutti i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 23 settembre 2025: il jackpot al Superenalotto riparte da 58  milioni di euro dopo l'ultima vincita da 34,5 milioni a Desenzano del Garda. Questa sera nessun 6 o 5+1: tre giocatori vincono 55 mila euro centrando il “5”. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno del concorso: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Lotto, i numeri vincenti di martedì 23 settembre 2025 su tutte le ruote

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, martedì 23 settembre 2025:

  • Bari: 84 – 10 – 22 – 30 – 36
  • Cagliari: 61 – 84 – 80 – 87 – 7
  • Firenze: 60 – 50 – 48 – 53 – 83
  • Genova: 7 – 38 – 60 – 23 – 28
  • Milano: 8 – 83 – 88 – 78 – 52
  • Napoli: 7 – 62 – 27 – 19 – 84
  • Palermo: 24 – 69 – 78 – 29 – 57
  • Roma: 58 – 27 – 60 – 7 – 12
  • Torino: 90 – 21 – 45 – 83 – 65
  • Venezia: 50 – 55 – 22 – 53 – 28
  • Nazionale: 4 – 83 – 1 – 74 – 65

Sono stati estratti i numeri del Lotto di martedì 23 settembre 2025 su tutte le ruote: il numero ritardatario assoluto è il 34 sulla ruota di Firenze.

Leggi anche
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 20 settembre 2025: numeri vincenti e risultati: nessun 6 o 5+1
Immagine

Estrazione SuperEnalotto di martedì 23 settembre 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, martedì 23 settembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 1 – 6 – 43 – 59 – 73 – 20
Numero Jolly: 58
Numero Superstar: 89
Jackpot: 54.800.000€

Ancora nessun vincitore al SuperEnalotto nell’estrazione di martedì 23 settembre 2025: il jackpot sale a quota 58 milioni di euro per la prossima estrazione.

Immagine

I numeri estratti al 10eLotto serale

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, martedì 23 settembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:: 7 – 8 – 10 – 21 – 22 – 24 – 27 – 38 – 48 – 50 – 55 – 58 – 60 – 61 – 62 – 69 – 80 – 83 – 84 – 90

Il numero Oro: 84
Il Doppio Oro: 84, 10
Numeri extra: 12, 19, 23, 28, 29, 30, 36, 45, 52, 53, 57, 65, 78, 87, 88

Immagine

I simboli del Simbolotto di martedì 23 settembre 2025

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, martedì 23 settembre 2025 associati al Gioco del Lotto:

11 – Topi
17 – Sfortuna
44 – Prigione
5 – Mano
43 – Funghi

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'estrazione di martedì 23 settembre 2025 pubblicati da Sisal:

  • Punti 6: nessuno
  • Punti 5+1: nessuno
  • Punti 5: 3 vincono € 54.961,49
  • Punti 4: 673 vincono € 250,75
  • Punti 3: 24.330 vincono € 20,81
  • Punti 2: 364.807 vincono € 5,00

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

  • 82 – Bari: non viene estratto da 91 concorsi
  • 42 – Cagliari: manca da 100 estrazioni
  • 34 – Firenze: il numero non è stato estratto per 101 volte consecutive
  • 56 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 64 concorsi
  • 25 – Milano: non pervenuto da 90 estrazioni
  • 25 – Napoli: manca da 61 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 81 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 73 volte consecutive
  • 7– Torino: assente da 71 estrazioni
  • 5 – Venezia: non è stato estratto per 87 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 100 concorsi

Altri contenuti utili:

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Assemblea
Onu
Meloni annuncia mozione per riconoscimento Palestina, con 2 condizioni. Papa: "Può aiutare"
Perché il riconoscimento della Palestina da Regno Unito e Francia è una buona notizia ma non fermerà il genocidio
Giuseppe Acconcia
Perché Meloni non è nemmeno andata all'incontro dell'Onu sul riconoscimento della Palestina
La Francia riconosce lo Stato di Palestina, Macron all'Onu: "Bisogna fermare la guerra, salvare vite umane"
Meloni non ha intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina: per il governo sarebbe "controproducente"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views