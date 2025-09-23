Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 23 settembre 2025: numeri vincenti e risultati: nessun 6 o 5+1
Tutti i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 23 settembre 2025: il jackpot al Superenalotto riparte da 58 milioni di euro dopo l'ultima vincita da 34,5 milioni a Desenzano del Garda. Questa sera nessun 6 o 5+1: tre giocatori vincono 55 mila euro centrando il “5”. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno del concorso: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
Lotto, i numeri vincenti di martedì 23 settembre 2025 su tutte le ruote
Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, martedì 23 settembre 2025:
- Bari: 84 – 10 – 22 – 30 – 36
- Cagliari: 61 – 84 – 80 – 87 – 7
- Firenze: 60 – 50 – 48 – 53 – 83
- Genova: 7 – 38 – 60 – 23 – 28
- Milano: 8 – 83 – 88 – 78 – 52
- Napoli: 7 – 62 – 27 – 19 – 84
- Palermo: 24 – 69 – 78 – 29 – 57
- Roma: 58 – 27 – 60 – 7 – 12
- Torino: 90 – 21 – 45 – 83 – 65
- Venezia: 50 – 55 – 22 – 53 – 28
- Nazionale: 4 – 83 – 1 – 74 – 65
Sono stati estratti i numeri del Lotto di martedì 23 settembre 2025 su tutte le ruote: il numero ritardatario assoluto è il 34 sulla ruota di Firenze.
Estrazione SuperEnalotto di martedì 23 settembre 2025, i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, martedì 23 settembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 1 – 6 – 43 – 59 – 73 – 20
Numero Jolly: 58
Numero Superstar: 89
Jackpot: 54.800.000€
Ancora nessun vincitore al SuperEnalotto nell’estrazione di martedì 23 settembre 2025: il jackpot sale a quota 58 milioni di euro per la prossima estrazione.
I numeri estratti al 10eLotto serale
L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, martedì 23 settembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:: 7 – 8 – 10 – 21 – 22 – 24 – 27 – 38 – 48 – 50 – 55 – 58 – 60 – 61 – 62 – 69 – 80 – 83 – 84 – 90
Il numero Oro: 84
Il Doppio Oro: 84, 10
Numeri extra: 12, 19, 23, 28, 29, 30, 36, 45, 52, 53, 57, 65, 78, 87, 88
I simboli del Simbolotto di martedì 23 settembre 2025
Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, martedì 23 settembre 2025 associati al Gioco del Lotto:
11 – Topi
17 – Sfortuna
44 – Prigione
5 – Mano
43 – Funghi
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'estrazione di martedì 23 settembre 2025 pubblicati da Sisal:
- Punti 6: nessuno
- Punti 5+1: nessuno
- Punti 5: 3 vincono € 54.961,49
- Punti 4: 673 vincono € 250,75
- Punti 3: 24.330 vincono € 20,81
- Punti 2: 364.807 vincono € 5,00
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:
- 82 – Bari: non viene estratto da 91 concorsi
- 42 – Cagliari: manca da 100 estrazioni
- 34 – Firenze: il numero non è stato estratto per 101 volte consecutive
- 56 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 64 concorsi
- 25 – Milano: non pervenuto da 90 estrazioni
- 25 – Napoli: manca da 61 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 81 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 73 volte consecutive
- 7– Torino: assente da 71 estrazioni
- 5 – Venezia: non è stato estratto per 87 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 100 concorsi