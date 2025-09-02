Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 2 settembre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta martedì 2 settembre 2025 con le estrazioni dei numeri vincenti in tempo reale dalle 20:00 su Fanpage.it. Scopri vincite, quote e risultati dei concorsi di questa sera minuto per minuto: il jackpot al SuperEnalotto sale a 45,7 milioni di euro.
A cura di Redazione
Immagine
Lotto e Superenalotto

I numeri del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta: le estrazioni di martedì 2 settembre partono alle ore 20:00 in tempo reale minuto per minuto su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni di stasera e scoprire vincite, quote e risultati: 45,7 milioni di euro il jackpot al SuperEnalotto.

La caccia al montepremi del SuperEnalotto non si ferma: questa sera in palio 45,7 milioni di euro per la sestina vincente dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda. In diretta estratti i numeri del Lotto su tutte le ruote, poi la combinazione del 10eLotto, SuperEnalotto e i simboli del Simbolotto. Si gioca fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: vincite e quote comunicate da Sisal e Lottomatica.

Lotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di martedì 2 settembre 2025

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, martedì 2 settembre 2025:

Leggi anche
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 30 agosto 2025: numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1
  • Bari: 36 – 17 – 23 – 80 – 83
  • Cagliari: 6 – 17 – 77 – 59 – 86
  • Firenze: 74 – 11 – 43 – 64 – 62
  • Genova: 43 – 31 – 55 – 5 – 78
  • Milano: 86 – 4 – 34 – 45 – 59
  • Napoli: 18 – 69 – 5 – 30 – 26
  • Palermo: 20 – 9 – 76 – 80 – 55
  • Roma: 89 – 26 – 57 – 75 – 46
  • Torino: 17 – 74 – 35 – 12 – 54
  • Venezia: 18 – 34 – 19 – 40 – 66
  • Nazionale: 49 – 14 – 32 – 19 – 7

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. A partire dall'estrazione di martedì 24 giugno 2025, i numeri sulle ruote del Nord vengono estratti nella sede di Roma, per cui potrebbero essere disponibili dalle 21.00.

Immagine

Estrazione SuperEnalotto oggi martedì 2 settembre 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, martedì 2 settembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 60 – 28 – 19 – 16 – 78 – 44

Numero Jolly: 9

Numero Superstar: 73

Jackpot: 45.700.000€

Immagine

La combinazione vincente del 10eLotto serale

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, martedì 2 settembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 4 – 5 – 6 – 9 – 11 – 17 – 18 – 20 – 23 – 26 – 31 – 34 – 36 – 43 – 55 – 69 – 74 – 77 – 86 – 89

Il numero oro: 36
Il numero Doppio oro: 36, 17
Numeri extra:

Immagine

I simboli del Simbolotto di oggi

Ecco i simboli del Simbolotto di martedì 2 settembre 2025 associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

I risultati del SuperEnalotto di martedì 2 settembre 2025 con vincite e quote disponibili sul sito ufficiale di Sisal al termine dei concorsi:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

  • 82 – Bari: non viene estratto da 78 concorsi
  • 42 – Cagliari: manca da 87 estrazioni
  • 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 156 volte consecutive
  • 2 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 100 concorsi
  • 74 – Milano: non pervenuto da 129 estrazioni
  • 44 – Napoli: manca da 57 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 68 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 60 volte consecutive
  • 37– Torino: assente da 58 estrazioni
  • 89 – Venezia: non è stato estratto per 103 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 87 concorsi


Attualità
