Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 2 settembre 2025: numeri vincenti e quote
I numeri del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta: le estrazioni di martedì 2 settembre partono alle ore 20:00 in tempo reale minuto per minuto su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni di stasera e scoprire vincite, quote e risultati: 45,7 milioni di euro il jackpot al SuperEnalotto.
La caccia al montepremi del SuperEnalotto non si ferma: questa sera in palio 45,7 milioni di euro per la sestina vincente dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda. In diretta estratti i numeri del Lotto su tutte le ruote, poi la combinazione del 10eLotto, SuperEnalotto e i simboli del Simbolotto. Si gioca fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: vincite e quote comunicate da Sisal e Lottomatica.
Lotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di martedì 2 settembre 2025
Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, martedì 2 settembre 2025:
- Bari: 36 – 17 – 23 – 80 – 83
- Cagliari: 6 – 17 – 77 – 59 – 86
- Firenze: 74 – 11 – 43 – 64 – 62
- Genova: 43 – 31 – 55 – 5 – 78
- Milano: 86 – 4 – 34 – 45 – 59
- Napoli: 18 – 69 – 5 – 30 – 26
- Palermo: 20 – 9 – 76 – 80 – 55
- Roma: 89 – 26 – 57 – 75 – 46
- Torino: 17 – 74 – 35 – 12 – 54
- Venezia: 18 – 34 – 19 – 40 – 66
- Nazionale: 49 – 14 – 32 – 19 – 7
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. A partire dall'estrazione di martedì 24 giugno 2025, i numeri sulle ruote del Nord vengono estratti nella sede di Roma, per cui potrebbero essere disponibili dalle 21.00.
Estrazione SuperEnalotto oggi martedì 2 settembre 2025, i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, martedì 2 settembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 60 – 28 – 19 – 16 – 78 – 44
Numero Jolly: 9
Numero Superstar: 73
Jackpot: 45.700.000€
La combinazione vincente del 10eLotto serale
L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, martedì 2 settembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:
I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 4 – 5 – 6 – 9 – 11 – 17 – 18 – 20 – 23 – 26 – 31 – 34 – 36 – 43 – 55 – 69 – 74 – 77 – 86 – 89
Il numero oro: 36
Il numero Doppio oro: 36, 17
Numeri extra:
I simboli del Simbolotto di oggi
Ecco i simboli del Simbolotto di martedì 2 settembre 2025 associati all'estrazione del Lotto:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
I risultati del SuperEnalotto di martedì 2 settembre 2025 con vincite e quote disponibili sul sito ufficiale di Sisal al termine dei concorsi:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:
- 82 – Bari: non viene estratto da 78 concorsi
- 42 – Cagliari: manca da 87 estrazioni
- 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 156 volte consecutive
- 2 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 100 concorsi
- 74 – Milano: non pervenuto da 129 estrazioni
- 44 – Napoli: manca da 57 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 68 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 60 volte consecutive
- 37– Torino: assente da 58 estrazioni
- 89 – Venezia: non è stato estratto per 103 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 87 concorsi