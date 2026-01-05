Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 5 gennaio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote

Gli anticipi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 5 gennaio 2026 in occasione dell’Epifania: in diretta dalle ore 20:00 numeri vincenti, vincite e quote su Fanpage.it minuto per minuto. Il jackpot al SuperEnalotto vale 101.200.000 euro.
A cura di Redazione
Immagine
Le estrazioni dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di lunedì 5 gennaio 2026: oggi in diretta dalle 20:00 tutti i numeri vincenti dei concorsi anticipati in occasione della festività dell'Epifania. Aggiorna questa pagina per scoprire i numeri estratti questa sera e chi indovina la sestina fortunata al SuperEnalotto. Il jackpot al SuperEnalotto questa sera sale a 101.200.000 euro per la sestina vincente: continua la caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda.

Estrazione Lotto di lunedì 5 gennaio 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, lunedì 5 gennaio 2026, è l'anticipo del concorso previsto per la giornata di domani: i numeri saranno estratti a partire dalle 20:00 su tutte le ruote, compresa la Nazionale. Estratti in tempo reale anche i numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti su ogni ruota. Sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblicate le vincite per la verifica della schedina.

Attenzione: i numeri vincenti vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Le estrazioni anche sul canale Youtube ufficiale.

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di lunedì 5 gennaio 2026

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, lunedì 5 gennaio 2026, anticipa il concorso di domani che non verrà effettuato in occasione dell'Epifania. In diretta verranno comunicati i sei numeri vincenti del SuperEnalotto, compresi i numeri Jolly e Superstar per un jackpot che oggi vale 101.200.000 euro. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto verranno poi pubblicate le vincite per la verifica e i premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto serale di lunedì 5 gennaio: i numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale di lunedì 5 gennaio 2026 con i numeri oro, doppio oro e extra di questa sera in diretta:

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di oggi, lunedì 5 gennaio, comunicati dopo le estrazioni del Lotto di questa sera:

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di lunedì 5 gennaio 2026 con i risultati dell'ultima estrazione sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 111 concorsi
  • 19 – Cagliari: manca da 93 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 142 volte consecutive
  • 52 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 84 concorsi
  • 73 – Milano: non pervenuto da 74 estrazioni
  • 3 – Napoli: manca da 59 estrazioni
  • 36 – Palermo: non è stato estratto per 66 concorsi
  • 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 79 volte consecutive
  • 89 – Torino: assente da 93 estrazioni
  • 71 – Venezia: non è stato estratto per 100 volte consecutive
  • 59 – Nazionale: manca da 131 concorsi

