Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto e 10eLotto mercoledì 7 gennaio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote

Lotto e 10eLotto di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con i numeri oro e le vincite di questa sera. Ricordiamo che il calendario delle estrazioni del Lotto varia per le festività.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Le estrazioni di Lotto e 10eLotto serale di mercoledì 7 gennaio 2026
Le estrazioni di Lotto e 10eLotto serale di mercoledì 7 gennaio 2026
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto e Superenalotto

I numeri vincenti dei giochi del Lotto e 10eLotto: le estrazioni di mercoledì 7 gennaio 2026 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Ricordiamo che il calendario delle estrazioni varia in base alle festività natalizie. Per le estrazioni vincenti aggiorna questa pagina, i dati si aggiornano in tempo reale.

Estrazione Lotto mercoledì 7 gennaio 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

Le estrazioni del Lotto di mercoledì 7 gennaio 2026 partono alle ore 20:00 con tutti i numeri sulle 11 ruote del gioco del Lotto, tra cui anche la ruota Nazionale. Sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno comunicati i risultati delle estrazioni di stasera. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione stessa: ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato ci sono nuove estrazioni.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Leggi anche
Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 6 gennaio 2026 non ci saranno: quando si recupera

Estrazioni 10eLotto serale di mercoledì 7 gennaio 2026: numeri oro, doppio oro e extra

L'estrazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di mercoledì 7 gennaio 2026, in diretta dalle 20:

I simboli del Simbolotto di mercoledì 7 gennaio

Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 115 concorsi
  • 19 – Cagliari: manca da 97 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 146 volte consecutive
  • 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 76 concorsi
  • 73 – Milano: non pervenuto da 78 estrazioni
  • 3 – Napoli: manca da 63 estrazioni
  • 36 – Palermo: non è stato estratto per 70 concorsi
  • 26 – Roma: non è stato sorteggiato per 71 volte consecutive
  • 89 – Torino: assente da 97 estrazioni
  • 83 – Venezia: non è stato estratto per 67 volte consecutive
  • 59 – Nazionale: manca da 135 concorsi

Altri contenuti utili:

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
L’addio ai giovani morti a Crans-Montana, lo zio di Chiara: “Strage evitabile, giustizia”
L'avvocato dei genitori di Emanuele a Fanpage: “Corpo intatto, vogliono sapere com'è morto”
I genitori di Riccardo agli amici a Roma: “Vivete con la sua passione, a Crans-Montana era felice”
I gestori del Constellation: "Devastati dalla tragedia, non ci sottrarremo all'inchiesta"
Offre casa alle famiglie dei ricoverati al Niguarda: "Potevano essere miei figli"
Cosa succede ora ai ragazzi ustionati, il chirurgo: "Il trapianto di pelle è solo il primo passo"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views