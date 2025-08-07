Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 7 agosto 2025: numeri vincenti e quote
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi, giovedì 7 agosto 2025: i numeri vincenti dell'estrazione di oggi in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Tutti i numeri vincenti, le quote e i risultati delle ultime estrazioni in aggiornamento in tempo reale su questa pagina: al SuperEnalotto un jackpot da 35,1 milioni di euro.
Partono alle ore 20:00 le estrazioni di giovedì 7 agosto con i numeri del Lotto per primi insieme alla combinazione del 10eLotto serale, i numeri vincenti del SuperEnalotto e i simboli del Simbolotto. Nell'estrazione di martedì 5 agosto tre giocatori hanno vinto oltre 54mila euro indovinando il "5". Vincite e quote previste dopo le estrazioni dei numeri vincenti di oggi.
Estrazione SuperEnalotto giovedì 7 agosto 2025, i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, giovedì 7 agosto 2025, i risultati dell'ultima estrazione:
- Combinazione vincente SuperEnalotto: 79 – 70 – 43 – 83 – 85 – 55
- Numero Jolly: 24
- Numero Superstar: 4
- Jackpot: 35.100.000€
Lotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di giovedì 7 agosto 2025
Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, giovedì 7 agosto 2025:
- Bari: 22 – 21 – 64 – 60 – 55
- Cagliari: 24 – 82 – 80 – 52 – 27
- Firenze: 85 – 68 – 6 – 58 – 33
- Genova:
- Milano:
- Napoli: 84 – 60 – 64 – 16 – 32
- Palermo: 2 – 38 – 1 – 58 – 67
- Roma: 42 – 28 – 65 – 69 – 70
- Torino:
- Venezia:
- Nazionale: 76 – 43 – 32 – 11 – 19
Attenzione: i numeri del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. A partire dall'estrazione di martedì 24 giugno 2025, i numeri sulle ruote del Nord vengono estratti nella sede di Roma, per cui potrebbero essere disponibili dalle 21.00.
La combinazione vincente del 10eLotto serale
Dalle 20 di questa sera estratta anche la combinazione vincente del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra:
I simboli del Simbolotto di giovedì 7 agosto 2025
Di seguito i simboli del Simbolotto di giovedì 7 agosto 2025:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto di giovedì 7 agosto 2025 sul sito ufficiale di Sisal insieme ai risultati dell'ultima estrazione:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 21 – Bari: non viene estratto da 101 concorsi
- 82 – Cagliari: manca da 109 estrazioni
- 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 141 volte consecutive
- 15 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 85 concorsi
- 74 – Milano: non pervenuto da 114 estrazioni
- 54 – Napoli: manca da 44 estrazioni
- 67 – Palermo: non è stato estratto per 95 concorsi
- 87 – Roma: non è stato sorteggiato per 77 volte consecutive
- 76 – Torino: assente da 61 estrazioni
- 89 – Venezia: non è stato estratto per 88 volte consecutive
- 21 – Nazionale: manca da 81 concorsi
Su questa pagina l’elenco completo e aggiornato dei ritardatari del Lotto.