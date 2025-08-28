Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 28 agosto 2025: numeri vincenti e quote
I numeri del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di oggi in diretta: le estrazioni di giovedì 28 agosto 2025 in tempo reale su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire vincite, quote e risultati di questa sera: al SuperEnalotto 43,5 milioni di euro in palio per la sestina fortunata.
I risultati delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di questa sera, in diretta minuto per minuto: al SuperEnalotto questa sera il jackpot sale alla somma di 43,5 milioni di euro dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda. Estratti per primi i numeri vincenti del gioco del Lotto su tutte le ruote, a seguire la combinazione del SuperEnalotto, 10eLotto e i simboli del Simbolotto. Si gioca fino alle ore 19:30 del giorno dei concorsi: vincite e quote disponibili sui siti ufficiali di Sisal e Lottomatica.
Lotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 28 agosto 2025
Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, giovedì 28 agosto 2025:
- Bari: 90 – 50 – 75 – 4 – 56
- Cagliari: 11 – 32 – 28 – 87 – 40
- Firenze: 15 – 51 – 54 – 81 – 79
- Genova:
- Milano:
- Napoli: 88 – 48 – 39 – 19 – 67
- Palermo: 20 – 73 – 15 – 11 – 70
- Roma: 87 – 12 – 22 – 19 – 25
- Torino:
- Venezia:
- Nazionale: 79 – 50 – 21 – 39 – 43
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. A partire dall'estrazione di martedì 24 giugno 2025, i numeri sulle ruote del Nord vengono estratti nella sede di Roma, per cui potrebbero essere disponibili dalle 21.00.
Estrazione SuperEnalotto di giovedì 28 agosto 2025, i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, giovedì 28 agosto 2025, i risultati dell'ultima estrazione:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 67 – 64 – 56 – 59 – 72 – 78
Numero Jolly: 51
Numero Superstar: 86
Jackpot: 43.500.000 €
La combinazione vincente del 10eLotto serale
L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, giovedì 28 agosto 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:
Il numero Oro:
Il numero Doppio Oro:
Numeri Extra:
I simboli del Simbolotto di giovedì 28 agosto 2025
Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, giovedì 28 agosto 2025 associati al Gioco del Lotto:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto di giovedì 28 agosto 2025 pubblicate da Sisal con tutti i risultati dell'ultima estrazione:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 82 – Bari: non viene estratto da 75 concorsi
- 42 – Cagliari: manca da 84 estrazioni
- 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 153 volte consecutive
- 2 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 97 concorsi
- 74 – Milano: non pervenuto da 126 estrazioni
- 49 – Napoli: manca da 55 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 65 concorsi
- 87 – Roma: non è stato sorteggiato per 89 volte consecutive
- 37– Torino: assente da 55 estrazioni
- 89 – Venezia: non è stato estratto per 100 volte consecutive
- 21 – Nazionale: manca da 93 concorsi