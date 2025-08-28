Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 28 agosto 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 28 agosto 2025: i numeri vincenti di oggi in tempo reale dalle 20:00 su Fanpage.it. Gli aggiornamenti su numeri estratti, vincite e quote di oggi: al SuperEnalotto un jackpot da 43,5 milioni di euro per la sestina fortunata.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto e Superenalotto

I numeri del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di oggi in diretta: le estrazioni di giovedì 28 agosto 2025 in tempo reale su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire vincite, quote e risultati di questa sera: al SuperEnalotto 43,5 milioni di euro in palio per la sestina fortunata.

I risultati delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di questa sera, in diretta minuto per minuto: al SuperEnalotto questa sera il jackpot sale alla somma di 43,5 milioni di euro dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda. Estratti per primi i numeri vincenti del gioco del Lotto su tutte le ruote, a seguire la combinazione del SuperEnalotto, 10eLotto e i simboli del Simbolotto. Si gioca fino alle ore 19:30 del giorno dei concorsi: vincite e quote disponibili sui siti ufficiali di Sisal e Lottomatica.

Lotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 28 agosto 2025

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, giovedì 28 agosto 2025:

Leggi anche
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi di martedì 26 agosto 2025: numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1
  • Bari: 90 – 50 – 75 – 4 – 56
  • Cagliari: 11 – 32 – 28 – 87 – 40
  • Firenze: 15 – 51 – 54 – 81 – 79
  • Genova:
  • Milano:
  • Napoli: 88 – 48 – 39 – 19 – 67
  • Palermo: 20 – 73 – 15 – 11 – 70
  • Roma: 87 – 12 – 22 – 19 – 25
  • Torino:
  • Venezia:
  • Nazionale: 79 – 50 – 21 – 39 – 43

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. A partire dall'estrazione di martedì 24 giugno 2025, i numeri sulle ruote del Nord vengono estratti nella sede di Roma, per cui potrebbero essere disponibili dalle 21.00.

Estrazione SuperEnalotto di giovedì 28 agosto 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, giovedì 28 agosto 2025, i risultati dell'ultima estrazione:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 67 – 64 – 56 – 59 – 72 – 78
Numero Jolly: 51
Numero Superstar: 86
Jackpot: 43.500.000 €

Immagine

La combinazione vincente del 10eLotto serale

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, giovedì 28 agosto 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:

Il numero Oro:
Il numero Doppio Oro:
Numeri Extra:

I simboli del Simbolotto di giovedì 28 agosto 2025

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, giovedì 28 agosto 2025 associati al Gioco del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di giovedì 28 agosto 2025 pubblicate da Sisal con tutti i risultati dell'ultima estrazione:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 82 – Bari: non viene estratto da 75 concorsi
  • 42 – Cagliari: manca da 84 estrazioni
  • 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 153 volte consecutive
  • 2 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 97 concorsi
  • 74 – Milano: non pervenuto da 126 estrazioni
  • 49 – Napoli: manca da 55 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 65 concorsi
  • 87 – Roma: non è stato sorteggiato per 89 volte consecutive
  • 37– Torino: assente da 55 estrazioni
  • 89 – Venezia: non è stato estratto per 100 volte consecutive
  • 21 – Nazionale: manca da 93 concorsi

Altri contenuti utili:

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
US Open
Sinner in campo a Flushing Meadows: Jannik a caccia della rivincita con Popyrin (3-1)
Sinner incalzato da una domanda sugli sponsor: "Questa frustrazione tu la capisci?"
Come cambia il tabellone di Sinner, Cobolli e Musetti dopo il ritiro di Draper
Alcaraz sente di scusarsi dopo aver travolto Bellucci agli US Open: "Devo fare il mio lavoro"
Ostapenko e Townsend, caos agli US Open: lite in campo e parole pesanti, cosa è successo
Sinner racconta: "Ho lasciato tutto e la mia vita è cambiata completamente"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views