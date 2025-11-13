Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 13 novembre 2025: numeri vincenti e quote

I giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 13 novembre: le estrazioni in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti, vincite e quote di questa sera. In palio un jackpot da 77,1 milioni di euro per la sestina fortunata di oggi.
A cura di Redazione
Immagine
Partono alle ore 20:00 di questa sera le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 13 novembre 2025: i numeri vincenti in diretta su Fanpage.it minuto per minuto. Aggiornando questa pagina è possibile seguire le estrazioni in tempo reale e consultare risultati, vincite e quote di questa sera: al SuperEnalotto un premio in palio da 77,1 milioni di euro per la sestina fortunata. L'ultima vincita milionaria risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda: continua la caccia al jackpot milionario.

Estrazione Lotto giovedì 13 novembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di giovedì 13 novembre 2025 parte alle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote. I risultati di oggi saranno disponibili sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Estratti anche i numeri oro del Lotto corrispondenti ai quinti numeri estratti su tutte le ruote.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 11 novembre 2025: numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di giovedì 13 novembre 2025: i numeri vincenti

Per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 13 novembre 2025 il jackpot in palio sale a quota 77,1 milioni di euro per la sestina vincente. Continua la caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata lo scorso maggio. Estratti questa sera anche i numeri Jolly e Superstar: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto serale con numeri oro, doppio oro e extra di giovedì 13 novembre

Di seguito verranno estratti i numeri del 10eLotto serale con numeri oro, doppio oro e extra di giovedì 13 novembre:

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di giovedì 13 novembre associati all'estrazione del Lotto di oggi:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati delle ultime estrazioni

Vincite e quote del SuperEnalotto pubblicate da Sisal dopo le estrazioni con i risultati di giovedì 13 novembre:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri aggiornati su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 84 concorsi
  • 8 – Cagliari: manca da 105 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 115 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 71 concorsi
  • 46 – Milano: non pervenuto da 67 estrazioni
  • 33 – Napoli: manca da 79 estrazioni
  • 16 – Palermo: non è stato estratto per 49 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 101 volte consecutive
  • 4 – Torino: assente da 95 estrazioni
  • 16 – Venezia: non è stato estratto per 92 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 128 concorsi

