Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 13 novembre 2025: numeri vincenti e quote

I giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 13 novembre: le estrazioni in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti, vincite e quote di questa sera. In palio un jackpot da 77,1 milioni di euro per la sestina fortunata di oggi.

Partono alle ore 20:00 di questa sera le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 13 novembre 2025: i numeri vincenti in diretta su Fanpage.it minuto per minuto. Aggiornando questa pagina è possibile seguire le estrazioni in tempo reale e consultare risultati, vincite e quote di questa sera: al SuperEnalotto un premio in palio da 77,1 milioni di euro per la sestina fortunata. L'ultima vincita milionaria risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda: continua la caccia al jackpot milionario.

Estrazione Lotto giovedì 13 novembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di giovedì 13 novembre 2025 parte alle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote. I risultati di oggi saranno disponibili sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Estratti anche i numeri oro del Lotto corrispondenti ai quinti numeri estratti su tutte le ruote.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di giovedì 13 novembre 2025: i numeri vincenti

Per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 13 novembre 2025 il jackpot in palio sale a quota 77,1 milioni di euro per la sestina vincente. Continua la caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata lo scorso maggio. Estratti questa sera anche i numeri Jolly e Superstar: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto serale con numeri oro, doppio oro e extra di giovedì 13 novembre

Di seguito verranno estratti i numeri del 10eLotto serale con numeri oro, doppio oro e extra di giovedì 13 novembre:

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di giovedì 13 novembre associati all'estrazione del Lotto di oggi:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati delle ultime estrazioni

Vincite e quote del SuperEnalotto pubblicate da Sisal dopo le estrazioni con i risultati di giovedì 13 novembre:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri aggiornati su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

20 – Bari: non viene estratto da 84 concorsi

non viene estratto da 84 concorsi 8 – Cagliari: manca da 105 estrazioni

manca da 105 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 115 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 115 volte consecutive 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 71 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 71 concorsi 46 – Milano: non pervenuto da 67 estrazioni

non pervenuto da 67 estrazioni 33 – Napoli: manca da 79 estrazioni

manca da 79 estrazioni 16 – Palermo: non è stato estratto per 49 concorsi

non è stato estratto per 49 concorsi 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 101 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 101 volte consecutive 4 – Torino: assente da 95 estrazioni

assente da 95 estrazioni 16 – Venezia: non è stato estratto per 92 volte consecutive

non è stato estratto per 92 volte consecutive 82 – Nazionale: manca da 128 concorsi

