Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 13 novembre 2025: numeri vincenti e quote
Partono alle ore 20:00 di questa sera le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 13 novembre 2025: i numeri vincenti in diretta su Fanpage.it minuto per minuto. Aggiornando questa pagina è possibile seguire le estrazioni in tempo reale e consultare risultati, vincite e quote di questa sera: al SuperEnalotto un premio in palio da 77,1 milioni di euro per la sestina fortunata. L'ultima vincita milionaria risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda: continua la caccia al jackpot milionario.
Estrazione Lotto giovedì 13 novembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote
L'estrazione del Lotto di giovedì 13 novembre 2025 parte alle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote. I risultati di oggi saranno disponibili sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Estratti anche i numeri oro del Lotto corrispondenti ai quinti numeri estratti su tutte le ruote.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
SuperEnalotto oggi, l'estrazione di giovedì 13 novembre 2025: i numeri vincenti
Per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 13 novembre 2025 il jackpot in palio sale a quota 77,1 milioni di euro per la sestina vincente. Continua la caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata lo scorso maggio. Estratti questa sera anche i numeri Jolly e Superstar: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.
Estrazioni 10eLotto serale con numeri oro, doppio oro e extra di giovedì 13 novembre
Di seguito verranno estratti i numeri del 10eLotto serale con numeri oro, doppio oro e extra di giovedì 13 novembre:
I simboli del Simbolotto di oggi
I simboli del Simbolotto di giovedì 13 novembre associati all'estrazione del Lotto di oggi:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati delle ultime estrazioni
Vincite e quote del SuperEnalotto pubblicate da Sisal dopo le estrazioni con i risultati di giovedì 13 novembre:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri aggiornati su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 20 – Bari: non viene estratto da 84 concorsi
- 8 – Cagliari: manca da 105 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 115 volte consecutive
- 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 71 concorsi
- 46 – Milano: non pervenuto da 67 estrazioni
- 33 – Napoli: manca da 79 estrazioni
- 16 – Palermo: non è stato estratto per 49 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 101 volte consecutive
- 4 – Torino: assente da 95 estrazioni
- 16 – Venezia: non è stato estratto per 92 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 128 concorsi