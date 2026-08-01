Esodo estivo da bollino nero: le strade più trafficate nel primo giorno delle partenze per le vacanze

Traffico da bollino nero per sabato 1 agosto. Prese d’assalto l’Autostrada del Mediterraneo e l’Adriatica. A complicare il tutto ci sono le temperature mai così elevate.

Traffico da bollino nero per sabato 1 agosto, il giorno scelto da migliaia di famiglie per recarsi finalmente in vacanza (almeno quelle che se lo possono permettere).

Anas aveva già predetto che sarebbe stato un weekend critico per la viabilità con oltre oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. Le stime sono state confermate dai fatti.

A peggiorare la situazione ci sono le ondate di calore che da settimane ormai si susseguono in tutta Italia. Anche per questo sabato la colonnina di mercurio resterà alta mentre decine di migliaia di veicoli sono in fila al casello. Una tregua si avrà solo alla seconda metà del mese, quando è previsto il primo esodo di rientro.

I bollini del traffico di Autostrade

Partenza per le vacanze: quali sono le strade più congestionate

Secondo le rilevazioni dell'Anas, le arterie maggiormente interessate dal traffico sono come sempre quelle che portano a Sud della penisola, a cominciare dall'Autostrada del Mediterraneo, la A2, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; si aggiungono le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria e le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia.

Anche il Centro Italia in queste ore sarà interessato da un picco di traffico che riguarderà in particolare la strada statale 148 Pontina nel Lazio, e la Appia, la SS7. Entrambe infatti assicurano i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio.

All'elenco si aggiunge, in Sardegna, anche la strada statale 131 Carlo Felice. Partire però non è così scontato proprio in questa regione. I lettori che da qui scrivono a Fanpage.it raccontano delle difficoltà di andare in vacanza a causa dei costi molto elevati. Per un sardo uscire dall'isola significa pagare 500 euro di "dazio", mentre restare significa traffico e costi triplicati.

Non va meglio nel resto d'Italia. Sono previste code lungo l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia. La SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria) sarà trafficata così come la SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

Quando partire per evitare il traffico (e il caldo)

Per evitare il traffico i consigli sono quelli di prediligere le ore serali di oggi, sabato 1 agosto, e le primissime ore del mattino di domani, domenica 2. Questo sia per evitare di rimanere congestionati nel traffico, sia per fare in modo di non restare troppe ore in auto sotto a un sole mai così rovente.

Come segnala anche Autostrade, i momenti peggiori per partire sono la mattina e il pomeriggio, rispettivamente bollino nero e rosso. Un po' meglio le ore serali, quando il traffico è da bollino giallo. Previsione simile anche per l'8 agosto, il secondo giorno di grande esodo estivo. In questo caso è previsto il bollino nero solo la mattina.