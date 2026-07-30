Traffico agosto 2026, bollino nero per il primo weekend di agosto: code in autostrada e temperature alte

Con il primo weekend di agosto partono i bollini neri e rossi per il traffico su strade e autostrade italiane: sabato 1 e domenica 2 agosto sarà una giornata di esodo verso le località di vacanza e di fuoco, anche per le alte temperature. I consigli.

Il primo weekend di agosto si preannuncia rovente, non solo per le alte temperature che arriveranno a toccare quota 40 gradi in molte aree della Penisola, ma anche e soprattutto per il traffico autostradale. Milioni di italiani tra sabato 1 e domenica 2 agosto si metteranno in auto per raggiungere le località di vacanza, per questo Viabilità Italia prevede proprio per il fine settimana prossimo bollini neri e rossi che indicano la criticità su strade e autostrade. Le direttrici maggiormente interessate saranno, come di consueto, l’A1 Milano-Napoli e l’A14 Bologna-Taranto.

I bollini di venerdì 31 luglio

Secondo le previsioni di Autostrade per l'Italia, il rientro verso le grandi città venerdì 31 luglio sarà tutto da bollino verde. Le partenze verso le località turistiche vedono invece bollino rosso al mattino (dalle 7 alle 13 ) e al pomeriggio (dalle 13 alle 19) e giallo la sera (dalle 19 alle 21).

I bollini del traffico di sabato 1 agosto

Sabato 1 agosto 2026 arriva il primo bollino nero dell’estate 2026 alla mattina, mentre la sera diventa rosso (intenso con possibilità criticità). Si ricordi che dalle 08.00 alle 22.00 è in vigore il divieto alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

La situazione traffico domenica 2 agosto

Domenica 2 agosto la situazione al mattino è leggermente migliore, dal momento che per la mattinata il bollino è giallo (intenso). Poi verso sera diventa rosso indicando una più elevata criticità.

Come affrontare le code in autostrade con il caldo

Il prossimo weekend sarà anche caratterizzato da alte temperature, dal momento che si è nel ben mezzo della quarta ondata di caldo della stagione estiva, il cui picco verrà raggiunto la prossima settimana. Per questo, soprattutto chi si trova in condizioni di traffico intenso può seguire alcuni consigli per viaggiare sicuri: è importante garantire aerazione o climatizzazione della vettura, avere acqua a disposizione e non lasciare mai bambini o animali incustoditi. Utile tenere a portata scorte d'acqua e piccole provviste e fare pause frequenti quando possibile.

Gli aggiornamenti in tempo reale

Per seguire le notizie sempre aggiornate sul traffico è possibile utilizzare canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Per tutta l'estate sarà inoltre potenziato il sistema di infoviabilità di Autostrade per l'Italia, attraverso aggiornamenti costanti sull'App e sul sito autostrade.it, oltre al numero unico 803.111.

Gli orari più adatti per viaggiare

Nei giorni da bollino rosso e nero la finestra migliore per mettersi in viaggio è quella compresa tra le 5 e le 6 del mattino, anche per una questione di temperature più basse. oppure il tardo pomeriggio dopo le 18. Nei giorni da bollino nero, in particolare, il consiglio è più netto: anticipare al venerdì sera o rimandare alla domenica mattina presto.