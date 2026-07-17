Previsioni traffico strade e autostrade nel weekend del 18 e 19 luglio, quando partire: bollini rossi e gialli

Le previsioni del traffico su strade e autostrade per il weekend di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio: segnalati bollini rossi e gialli nel fine settimana. Attesi disagi per coloro che si metteranno in viaggio in auto durante l’esodo estivo.

Le previsioni del traffico per il weekend di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 di Viabilità Italia.

Saranno giornate di traffico intenso e con criticità quelle del weekend di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio 2026. È quanto riferisce in un comunicato Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale del Ministero dell'Interno che gestisce le situazioni di crisi della rete stradale e autostradale, che prevede bollini rossi e gialli.

A chi deciderà di mettersi in viaggio nel fine settimana è consigliato seguire alcuni accorgimenti prima della partenza (come controllare pressione e usura degli pneumatici, livello dell'olio motore e del liquido refrigerante, luci e tergicristalli) e prestare alla guida particolare attenzione per evitare situazioni di pericolo, visto l'incremento della circolazione.

Situazione traffico su strade e autostrade oggi venerdì 17 luglio

Oggi, venerdì 17 luglio, Viabilità Italia ha previsto traffico intenso (bollino giallo) nella prima parte della giornata. Invece, nel pomeriggio la situazione dovrebbe subire un peggioramento perché il bollino diventerà rosso, segnalando traffico intenso con possibile criticità.

Previsioni traffico sabato 18 e domenica 19 luglio: i bollini rossi

Domani invece, sabato 18 luglio, il bollino indicato da Viabilità Italia sarà rosso (traffico intenso con criticità) nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio, invece, la situazione sulle arterie dovrebbe migliorare con il passaggio al bollino giallo.

Domenica 12 luglio il traffico sarà invece intenso nella prima parte della giornata (bollino giallo) e con il passare delle ore, prevede Viabilità Italia, ci sarà un incremento della circolazione stradale. Potrebbero quindi esserci criticità da bollino rosso

Giornate da bollino nero sabato 1 e sabato 8 agosto

Se puntiamo invece lo sguardo ai primi fine settimana di agosto, sono attese giornate da bollino nero sia sabato 1 che sabato 8 agosto. Viabilità Italia ha pubblicato le previsioni sul sito dell'Anas in relazione al traffico intenso da luglio a settembre.

La prima settimana di agosto farà registrare, dunque, secondo le stime, le condizioni più critiche. Nel dettaglio: bollino nero nelle mattine dell'1 e dell'8, mentre le sere sono segnalate in rosso, "traffico intenso con possibile criticità". Nelle stesse giornate è previsto anche il divieto di circolazione per i veicoli superiori a 7,5 t dalle 8 alle 22.

Come seguire gli aggiornamenti sul traffico

Come anticipato, in situazioni di traffico intenso e con criticità è importante mettere in atto una serie di accorgimenti prima di mettersi in viaggio e durante gli spostamenti e soprattutto rimanere aggiornati sulla situazione.

Le notizie sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.