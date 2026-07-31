Addio vacanze ad agosto: gli italiani partono prima o a settembre per risparmiare, pesano benzina e caro vita

Mai come quest’anno le vacanze degli italiani saranno volte al risparmio: dalla scelta della meta, al mezzo per arrivarci, fino al periodo.

Meno del 40% degli italiani partirà ad agosto per le vacanze estive

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Non è più agosto il mese privilegiato dagli italiani per le vacanze estive, e c'entra anche l'aumento della vita e dei carburanti. Quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 sono partiti a giugno e luglio, mentre 8,2 milioni lo faranno nel mese di settembre. Lo rivela l'indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG. Secondo la rilevazione, il costo medio per partire è di 939 euro a testa, cifra pesante per il budget familiare, e per questo molti sarebbero ricorsi a un prestito. La società dichiara di avere erogato finanziamenti per circa 170 milioni di euro nei primi cinque mesi del 2026 per questa finalità.

La crisi internazionale che sta portando all'aumento del carburante e il costo della vita in crescita avrebbe spinto molti a preferire i periodi limitrofi all'altissima stagione, evitando quindi il mese di agosto.

Lo studio: il 4,3% usa l'AI per scegliere la meta

In molte città a vocazione turistica si sta assistendo alla trasformazione delle abitazioni in strutture ricettive più o meno professionali. Sempre più spesso chi possiede un immobile preferisce installare un'attività ricettiva piuttosto che darla in fitto. Il risultato è che i cittadini sono costretti a pagare affitti sempre più alti a causa della scarsità di immobili a disposizione. L'indagine racconta l'altra faccia di questo fenomeno: fra le sistemazioni preferite dagli italiani per l'estate 2026 ci sono le case vacanza che registrano un vero e proprio boom. Più di 7,6 milioni di italiani, pari al 26,9% dei vacanzieri, ha scelto questo tipo di struttura per soggiornare.

"Un dato che si spiega, almeno in parte, con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio – spiegano – Esigenza confermata anche da un altro numero, quello degli italiani che trascorreranno le vacanze in casa dei genitori: sono circa 2 milioni".

Il mondo del turismo “professionale” riesce a superare le case vacanza solo se si sommano alberghi, hotel, agriturismi e B&B, scelti dal 38,2% dei rispondenti, pari a poco meno di 11 milioni di individui.

Anche la scelta della meta dipende da motivi economici: più di 7 milioni di viaggiatori andranno dove il budget prefissato consente loro, e per non sbagliare si affida all'esperienza pregressa e ai consigli degli amici. Il 36,1% degli intervistati ha dichiarato di essere già stato nel luogo prescelto per la vacanza, mentre 1 su 4 ha seguito il consiglio di amici, parenti e colleghi.

Social network e influencer fanno ormai parte della nostra quotidianità, ma quando si tratta di vacanze il loro potere di persuasione è minore di quello che si potrebbe pensare: solo il 9,7% dei rispondenti, infatti, è stato influenzato da quanto visto sui profili social dei content creators nella scelta della destinazione.

L’intelligenza artificiale invece in breve tempo si è già guadagnata il proprio posto nella pianificazione della vacanza: è stata utilizzata dal 4,3% delle persone contattata nell'indagine per scegliere la meta del soggiorno.

Quanto tempo restano in vacanza gli italiani

I viaggi degli italiani quest'anno avranno una durata media di 11 giorni. Quasi 1 rispondente su 4, ovvero circa 7 milioni di persone, ha ammesso di aver ridotto il proprio soggiorno rispetto all’idea iniziale e, di questi, oltre 5,2 milioni ha deciso di farlo a causa del rincaro dei costi generali della vita o della vacanza stessa.

A pesare su questo quadro c'è una situazione internazionale che ha visto impennare i costi dei voli e del carburante, e in qualche caso anche delle stesse strutture ricettive. Per abbattere i costi del viaggio, molti hanno scelto di andare in Italia, o nei paesi confinanti.

Dove andranno gli italiani in vacanza: vince l'Europa

La maggior parte degli intervistati ha dichiarato che trascorrerà le proprie ferie in Italia, mentre saranno oltre 6,2 milioni quelli che viaggeranno in Europa. Tra loro il 22,4% in Spagna, il 14,5% in Grecia e il 10,8% in Francia. Il paese della penisola iberica è amato perché unisce mare, cultura e costi più contenuti rispetto all'Italia, come stanno raccontando in questi giorni anche i lettori di Fanpage.

Non mancherà però anche chi si avventurerà in viaggi a lunga percorrenza, anche se si tratta di una percentuale minoritaria. Il 2,1% andrà in Asia, l’1,9% in America Latina e l’1,4% in Medio Oriente. Appena l’1% ha affermato che andrà in Nord America.

Dato che molti resteranno in Italia o si sposteranno poco oltre il confine, l’automobile rimane il mezzo di trasporto preferito dagli italiani per raggiungere la meta delle proprie vacanze. La useranno più di 15,8 milioni di vacanzieri (il 55,5%), e saranno soprattutto 45-54enni (66,6%) e dagli abitanti del Nord Est (67,2%). "L’aumento del prezzo del carburante potrebbe pesare ad agosto per oltre 1 miliardo di costi extra a livello nazionale, vanificando, almeno in parte, l’intento di risparmiare su questa voce di spesa", si legge.

Al secondo posto si trova l’aereo, che verrà utilizzato da oltre 8,7 milioni di italiani (30,7%) e che è prediletto soprattutto dai più giovani, ma nella fascia anagrafica 25-34 anni la percentuale raggiunge il 54%.