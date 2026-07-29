“Da 15 anni in vacanza in Spagna: spiagge libere e parcheggi gratis, in Italia avrei speso un capitale”

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Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore, Paolo, che ci ha raccontato la sua esperienza di vacanza in Spagna, dove si reca da circa 15 anni. E il confronto con l'Italia, soprattutto per quanto riguarda i prezzi e la qualità della vita, è impressionante, dal momento che i rincari di questa estate hanno “costretto” molte famiglie a cambiare le proprie abitudini per il caro ombrellone, come ci aveva già spiegato un altro lettore il quale aveva evidenziato come – dopo attenta valutazione – ha deciso di prenotare un viaggio all'estero e non nel Belpaese.
La lettera a Fanpage.it
Quindicesimo anno nella Comunità Valenciana. Affitto intero mese di luglio 2.500 € per una casa di 100 mq con 3 camere da letto, cucina attrezzata, posto auto coperto e cortile privato con Jacuzzi, a 100 metri dal mare in una cittadina di 50.000 abitanti. Autostrada da Barcellona ad Alicante gratuita, spiagge libere pulite, assistite da bagnini professionali, servizi igienici e controlli della polizia locale a bordo di quad.
Spesa alimentare di buona qualità a circa il 30% meno dell'Italia con personale gentilissimo e cassieri sorridenti per aiutarti a caricare i prodotti nel tuo carrello o borsone. Parcheggi disponibili e gratuiti e in ultimo ricariche elettriche diffuse e spesso del tutto gratuite.
Solo nella mia località ci sono ben sei colonnine gratuite e quando mi trovavo fuori prezzi irrisori. In un mese ho percorso 2000 km spendendo 15/20 € in tutto. In Italia avrei speso un capitale. Aggiungo mare stupendo e città pulita e sicura, ancora si possono lasciare le chiavi alla porta.