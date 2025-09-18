Attualità
Escursionista si sente male sulle Dolomiti e viene lanciato l’allarme: i soccorritori lo trovano già morto

Un uomo è morto nella mattina di oggi 18 settembre durante un’escursione sulle Dolomiti: si sarebbe sentito male e si è accasciato nella zona di Aschbach, a Lagundo. I soccorsi arrivati sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso.
A cura di Giorgia Venturini
Tragedia sulle dolomiti. Un uomo è morto nella mattina di oggi 18 settembre durante un'escursione in montagna. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo, originario della Svizzera, si sarebbe sentito male e si è accasciato nella zona di Aschbach, a Lagundo. Chi era con lui ha chiamato immediatamente i soccorsi: sul posto si sono precipitati i tecnici del Soccorso Alpino di Merano. Purtroppo però era già troppo tardi: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Il corpo è stato portato a valle. Si procederà con tutti gli accertamenti del caso.

Non è che l'ennesima tragedia in alta quota. Lo scorso 24 agosto un altro escursionista di 74 anni è morto in Trentino: è caduto mentre percorreva il sentiero che da Dos dei Cembri sale al Monte Vioz in valle di Pejo nel gruppo Ortles Cevedale in Trentino. Dalla ricostruzione, l'uomo era in compagnia di un gruppo di persone quando avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato per circa 100 metri. L'allarme era stato lanciato da chi era con lui, purtroppo anche in questo caso non c'era stato più nulla da fare.

