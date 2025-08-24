Escursionista muore precipitando per 100 metri in Trentino: la tragedia davanti agli amici in gita con lui

Un escursionista di 74 anni è morto al Monte Vioz in valle di Pejo nel gruppo Ortles Cevedale in Trentino: è precipitato per 100 metri davanti agli amici che erano in gita con lui.

Immagine di repertorio

Altra tragedia in montagna. Un escursionista di 74 anni è morto in Trentino: è caduto mentre percorreva il sentiero n.105 che da Dos dei Cembri sale al Monte Vioz in valle di Pejo nel gruppo Ortles Cevedale in Trentino.

Stando alle prime informazioni, l'uomo era in compagnia di un gruppo di persone quando avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato per circa 100 metri. La tragedia quando era all'altezza del Dente del Vioz ad una quota di 2.900 metri.

Le altre persone che erano con lui hanno subito lanciato l'allarme al 112. In pochi secondi si sono attivati i soccorsi. L'elicottero del soccorso alpino, a causa delle condizioni meteo avverse di scarsa visibilità, non è riuscito a raggiungere l'escursionista e ha quindi sbarcato più in basso l'equipe sanitaria. Quando i sanitari hanno raggiunto l'escursionista per lui purtroppo non c'è stato più nulla da fare.