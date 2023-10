Escono da una cresima e si schiantano con l’auto contro un muro senza frenare: morta 78enne Lo schianto in centro a Macerata, la 78enne Francesca Bellabarba guidava un’Opel Agila. Nella macchina oltre al marito anche la cognata, ora ricoverata in gravi condizioni. Ipotesi malore per l’anziana.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

Tragico incidente nella giornata di ieri a Macerata in via Roma. Un'auto con a bordo tre persone che tornavano da un cresima alla chiesa di San Francesco, è finita diritta contro un muro. Ha perso la vita Francesca Bellabarba, di 78 anni, che era alla guida della vettura, un'Opel Agila. Feriti il marito 79enne e la sorella di lui, 77.

Erano le 13.20 quando l’anziana, proveniente da via Lori (la strada dove si trova la chiesa), arrivata all’incrocio con via Roma, probabilmente a causa di un malore della conducente ha travolto uno scooter in sosta e si è schiantata contro una casa situata tra il gommista e la lavanderia self service, nei pressi del bar Nino.

Scattato l'allarme sul posto sono arrivate le squadre del 118, i vigili del fuoco, la polizia e la municipale. Per la 78enne non c'è stato niente da fare.

A fianco della vittima c’era il marito Luigi Vannucci, molto noto in provincia per aver ricoperto ruoli importanti alla Fondazione Carima e per essere stato presidente delle Ipab di Camerino (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), ente che gestisce una Rsa nella città ducale. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata.

Più gravi le condizioni della sorella, che comunque non sarebbe in pericolo di vita.

I funerali di Bellabarba non sono ancora stati fissati. Come da prassi per situazione come questa si attende il nulla osta da parte della Procura, che coordina gli accertamenti svolti dalla polizia locale.

Ora si cercherà di capire che cosa abbia causato l’incidente. L'ipotesi più probabile è comunque la signora si sia sentita male mentre era al volante.