Elicottero disperso nel Modenese, individuati i resti: video mostra ultimi istanti nella tempesta Un cratere sul monte Cusno, sull’Appennino reggiano, e dei detriti sono stati individuati durante le ricerche dell’elicottero disperso da giovedì: potrebbero essere compatibili con i resti del velivolo.

A cura di Chiara Ammendola

Un cratere e dei detriti sono stati individuati sul monte Cusna, nell'Appennino reggiano, da un mezzo della guardia di finanza impegnato nelle ricerche dell'elicottero disperso nel Modenese da giovedì mattina. Sia il cratere e che i detriti sarebbero compatibili con i resti del velivolo.

L'avvistamento è avvenuto questa mattina durante il terzo giorno di ricerche dell'elicottero che trasportava sei passeggeri, tutti imprenditori di origini turche e libanesi, e guidato dal pilota italiano originario di Padova,Corrado Levorin. Ora si tenterà di raggiungere il luogo per capire se i resti appartengano effettivamente al velivolo di cui si sono perse le tracce sui radar intorno alle 9.30 del mattino. L'ipotesi è che possa essere precipitato a causa del maltempo: come si evince anche da un filmato infatti l'elicottero sarebbe incappato in una tempesta che non gli ha lasciato scampo.

Il video, di pochi secondi, è stato inviato via chat da uno dei sei passeggeri a suo figlio, così come riporta la Gazzetta di Modena, precisando che per il momento il destinatario del filmato – il figlio di uno dei due manager libanesi a bordo – non lo ha diffuso, a fronte delle indagini in corso. Le immagini mostrano la tempesta e poi il blackout che ha inghiottito l'elicottero. Giovedì, al momento del presunto schianto dell'elicottero, le condizioni meteo su quell'area di Appennino tra Toscana ed

Emilia erano avverse: il crinale era stato investito da una tempesta di pioggia, fulmini e grandine.

Il pilota Corrado Levorin

L’elicottero Agusta AW119, partito da Tassignano (in provincia di Lucca), era diretto a Castelminio di Resana, nel Trevigiano. I dirigenti di aziende specializzate nella fabbricazione della carta (rotoloni), a bordo, stavano tornando dall’It’s Tissue, fiera di Lucca del settore. Si tratta di quattro passeggeri turchi: Serhat Kanar, Arif Cez, Ilker Ucak e Altug Erbil e due libanesi, Tarek El Tayak e Chadi Kreidy.