Elicottero disperso a Modena, il pilota Corrado Levorin e la passione per il volo: “Professionista” Sono riprese questa mattina le ricerche dell’elicottero disperso da ieri pomeriggio nel Modenese. A bordo sette persone, tra le quali il pilota Corrado Levorin da tutti definito “un professionista esperto”.

A cura di Chiara Ammendola

Andranno avanti a oltranza le ricerche dell'elicottero disperso nel Modenese da ieri pomeriggio. A bordo sette persone, sei buyer stranieri, tutti di origini turco-libanesi, e il pilota, l'italiano Corrado Levorin. È lui che per tre giorni ha portato, per conto dell'azienda per la quale lavora, la Avio Helicopters di Thiene, gli imprenditori da Lucca a Treviso nell'ambito di una fiera. Un professionista esperto secondo tutti quelli che lo conoscevano.

Originario di Padova, Corrado Levorin, 33 anni, è specializzato proprio nel trasporto passeggeri. Lavoro che svolge per la la Avio Srl, società di Thiene, con base all’aeroporto Arturo Ferrarin. Sui suoi profili social sono tante le foto e i racconti delle sue giornate intento in un lavoro nato da una passione, quella per il volo. “La natura è la vera artista, noi siamo solo gli strumenti”, la didascalia di una foto postata lo scorso febbraio sulla propria pagina Facebook. Sono tanti i messaggi di amici e colleghi di Corrado che in queste ore si stanno susseguendo proprio sui social: “Forza Corrado Levorin ..resisti…..tutti stiamo pregando per te…”, scrive un utente in un gruppo Facebook che raggruppa proprio i piloti di elicotteri.

Le ricerche riprese questa mattina all'alba

Questa mattina sono riprese le ricerche nel Modenese per tentare di individuare l'elicottero partito da Capannori Tassignano (Lucca) e diretto nel Trevigiano. Come appreso da Fanpage.it, il Soccorso Alpino è presente con diverse squadre territoriali, alcune delle quali saranno imbarcate su velivoli dell'Aeronautica, che coordina le operazioni, per la ricerca dall'alto. In campo anche vigili del fuoco, 118, guardia di finanza e protezione civile. Questa mattina sono riprese le ricerche nel Modenese per tentare di individuare l'elicottero partito da Capannori Tassignano (Lucca) e diretto nel Trevigiano. Il Soccorso Alpino è presente con diverse squadre territoriali, alcune delle quali saranno imbarcate su velivoli dell'Aeronautica, che coordina le operazioni, per la ricerca dall'alto. In campo anche vigili del fuoco, 118, guardia di finanza e protezione civile.