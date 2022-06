Elicottero disperso sull’Appennino, a bordo 6 persone e il pilota: ricerche tra Toscana ed Emilia Un elicottero con a bordo sette persone, incluso il pilota, risulta disperso da questo pomeriggio sull’Appennino tosco-emiliano. Ricerche in corso tra le province di Modena e Lucca.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Attimi di apprensione questo pomeriggio dopo che un elicottero con a bordo 6 persone più il pilota è risultato disperso. È successo sull'Appennino tosco-emiliano. Il velivolo, un Agusta Koala, sarebbe decollato dalla zona di Lucca con sei persone a bordo e, in base all'ultima segnalazione, stava volando sopra le montagne del Modenese, non lontano dal confine con la Toscana. A setacciare la zona sono i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino, che stanno concentrano le ricerche tra le province di Modena e Lucca.

Dalle prime informazioni a disposizione, pare che l'elicottero ricercato era decollato stamani alle 10 dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) ed era diretto a Pavullo del Frignano (Modena). La destinazione finale avrebbe dovuto essere Castelminio di Resana, in provincia di Treviso. Lo confermano fonti della Roto Cart, azienda specializzata nella produzione di carta per usi domestici, perchè il velivolo da tre giorni faceva la spola tra Lucca e il Trevigiano per portare alcuni buyer in azienda. L'allarme è stato dato dalla Prefettura di Modena attorno alle 16. I passeggeri dovrebbero essere tutti imprenditori stranieri, mentre il pilota è un italiano.

Nelle ricerche sta intervenendo anche un elicottero dell'Aeronautica militare di stanza a Cervia, che ha imbarcato a sua volta personale del Soccorso alpino esperto dell'orografia della zona e un medico del soccorso alpino. Si tratta di un'area, in particolare tra Pievepelago e San Pellegrino in Alpe, fatta di montagne e boschi, piuttosto impervia.