I video delle intense nevicate in Emilia: l'Appennino reggiano si sveglia tutto imbiancato Intense nevicate nella notte e risveglio tra la neve oggi, lunedì 22 aprile, su tutto l'Appennino settentrionale con neve persino a quote collinari intorno ai 300 metri. Video e immagini suggestive arrivano delle province di Parma e Reggio Emilia.

Come annunciato dalle previsioni meteo della settimana, giornata di intense nevicate oggi lunedì 22 aprile su tutto l’Appennino settentrionale con neve persino a quote collinari intorno ai 300 metri sul Nordovest. In molte zone questa neve di aprile ha trasformato il paesaggio in un tipico scenario invernale, come mostrano foto e video diffusi sui social dai residenti. Oltre a Piemonte e Valle d'Aosta, tutto imbiancato anche in Emilia dove l’Appennino reggiano si è risvegliato coperto di neve.

Video e immagini suggestive arrivano da tutto l’Appenino emiliano, tra le province di Parma e Reggio Emilia, dove nella notte è caduta tanta neve con accumuli di diverse decine di centimetri a terra. Completamente ricoperti di una coltre bianca ad esempio Borgo Val di Taro, nel Parmense, e tutti i paesi della Comunità Montana Valli del Taro e del Ceno. Nella cittadina, a causa delle condizioni meteo, oggi non si terrà il mercato del lunedì.

Intense nevicate nella notte e risveglio tra la neve anche per gli abitanti di Castelnovo monti, cittadina in provincia di Reggio Emilia considerata il "capoluogo" dell'Appennino reggiano. Nevica a bassa quota anche nel Bolognese, a Porretta Terme, e nel Modenese, a Frassinoro dove sono state chiuse anche le scuole per impraticabilità delle strade. Nevicate intense anche nel Piacentino dove si registrano oltre 40 centimetri di accumulo. Si registrano anche alcuni disagi per alberi caduti a Pavullo e Palagano, nel Modenese.

Nevicate intense oggi anche nelle zone interne della Liguria, in e Valle d'Aosta e in Piemonte. Fiocchi fino in pianura specialmente in provincia di Asti, Cuneo e sul basso Torinese. Colpo di coda della stagione fredda anche in Veneto dove questa mattina, 22 aprile, i comuni dell’altopiano della Lessinia, tra le province di Verona e Vicenza, si sono svegliati coperti di neve dai 700 metri d'altitudine.