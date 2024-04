video suggerito

Vede messaggi Instagram tra marito e una donna e inoltra screen ai colleghi dell’altra: denunciata La trentenne reggiana denunciata dai carabinieri di Reggio Emilia alla Procura della Repubblica con l’accusa di diffamazione per aver divulgato via chat WhatsApp una conversazione tra il marito e un’altra donna che aveva scoperto su Istagram controllando il telefono del consorte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una trentenne reggiana è finita nei guai con l’accusa di diffamazione dopo aver divulgato via chat una conversazione tra il marito e un’altra donna che aveva scoperto controllando il telefono del consorte. La 30enne è stata denunciata dai carabinieri di Reggio Emilia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano dopo una indagine di qualche settimane seguita alla segnalazione della donna protagonista della chat.

Come ricostruito dai militari dell’arma della Stazione di Corso Cairoli, ai quali la presunta vittima di diffamazione si era rivolta, tutto sarebbe iniziato quando l’indagata ha scoperto una chat tra il marito e l’altra donna che l’uomo aveva conosciuto per motivi di lavoro. I messaggi, scambiati tramite la piattaforma social Instagram, secondo la donna indagata dimostrerebbero un interesse che andava oltre il lavoro. In particolare, a conclusione dell’attività lavorativa, sembrerebbe che l’uomo avesse iniziato a manifestare anche degli interessi personali verso la donna inviandole dei messaggi privati.

I fatti contestati risalgono alla fine di febbraio scorso quando la scoperta dei messaggi avrebbe innescato la reazione della moglie dell’uomo. Pochi giorni dopo, infatti, la donna avrebbe iniziato a mandare dei messaggi offensivi alla collega del marito con epiteti giudicati ingiuriosi. Nei messaggi la donna accusava l’altra di avere una relazione con il marito e le riferiva che avrebbe diffuso quanto scoperto all’intera azienda per la quale la vittima lavora.

Pochi giorni dopo sarebbe passata dalle minacce ai fatti inviando gli screen delle conversazioni tra marito e l’altra donna ai colleghi dei due. Attraverso WhatsApp infatti avrebbe inviato ad alcuni colleghi di lavoro della vittima gli screen dei messaggi, accusandola di essere l’amante del marito. Informata dai colleghi, la vittima si è presentata ai carabinieri di corso Cairoli per raccontare quanto accaduto.

Dopo le indagini del caso, con acquisizione di screen, messaggi e testimonianze, i carabinieri quindi hanno ritenuto sussistenti gli elementi relativi alla presunta responsabilità della donna e quindi l’hanno denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di diffamazione.