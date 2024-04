video suggerito

Bologna, esplosione in una centrale idroelettrica di Suviana: 10 ustionati, ci sono diversi dispersi Lo scoppio si sarebbe verificato in una delle due centrali elettriche che regolano il bacino di Suviana, sull'Appennino Bolognese. Ci sono diversi ustionati e anche dispersi. L'incendio è avvenuto 30 metri di profondità.

A cura di Biagio Chiariello

immagine d'archivio

Un'esplosione si è verificata attorno alle 15 in una centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, nel comune di Camugnano, sull'Appennino Bolognese. Al momento, secondo le prime informazioni, dieci persone sono rimaste ustionate. Sarebbero sei, invece, i dispersi. Si tratta comunque di un bilancio non definitivo.

In volo si sono alzati tre elisoccorso da Bologna e da Modena per raggiungere il luogo dell’evento e prestare le prime cure, per poi trasportare i feriti in ospedale. Sul posto sono presenti i carabinieri e una settantina di vigili del fuoco.

"Pare sia scoppiato un incendio al piano meno nove, la centrale è tutta sotto il livello del lago a circa 30 metri profondità". Lo ha detto all'ANSA Marco Masinara, sindaco di Camugnano, a proposito dell'esplosione. Secondo le prime, ancora parziali, informazioni, "stavano facendo dei lavori alle turbine, dentro c'è il personale. Mi hanno riferito che stanno provando a entrare i vigili del fuoco ma stanno avendo difficoltà". Il sindaco sta andando sul posto, dove c'è anche la polizia municipale, insieme a mezzi di soccorso e varie ambulanze.

"Purtroppo c'è stata una brutta notizia in Emilia Romagna, stiamo seguendo con apprensione gli sviluppi della situazione, siamo solidali con tutte le famiglie preoccupate per il destino dei loro cari". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri parlando dell'esplosione sull'Appennino bolognese.

La centrale idroelettrica di Bargi, nel Comune di Camugnano, è dell’Enel. Costruita sulla sponda del lago di Suviana, ed è la più potente. dell’Emilia Romagna.