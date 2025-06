Escursionista olandese disperso da due giorni sul Gran Paradiso: la famiglia lancia l’allarme, ricerche in coso

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono impegnati nelle ricerche di un escursionista olandese del quale non si hanno notizie dal 18 giugno e scomparso sul versante sud del massiccio del Gran Paradiso, tra la Valle dell'Orco e Val Chiusella. L'allarme è stato lanciato dai familiari nella serata di ieri, ma per il momento non sono state diffuse a mezzo stampa le generalità dell'uomo.

Secondo le informazioni raccolte, l'uomo era impegnato nel trekking lungo la Grande Traversata delle Alpi. L'ultimo contatto certo è quello del rifugio Bruno Piazza in Valchiusella. Un secondo riscontro è arrivato dalla Locanda dell'Aquila a Piamprato, Comune di Valprato Soana, da dove l'uomo è partito la mattina del 18 giugno affermando di essere diretto al rifugio Dondena, in Valle d'Aosta. Qui però non risulta registrato un suo passaggi.

Il cellulare del disperso avrebbe agganciato una cella telefonica in un'ampia zona della Val Soana, a monte della frazione Campiglia Soana. I contatti del telefono con il ripetitore si sono interrotti poco dopo la mezzanotte di giovedì 19 giugno.

Le squadre del Soccorso Alpino sono intervenute per verificare e setacciare l'area indicata dagli ultimi segnali del cellulare e dai testimoni che avrebbero incontrato l'escursionista prima della sua scomparsa. Non è chiaro se l'uomo fosse partito da solo. Si tratta di informazioni che in questo momento i soccorritori stanno gestendo nel massimo riserbo. Ulteriori notizie saranno rese note con il prosieguo delle ricerche e delle indagini che si spera trovino presto un lieto fine. Nel frattempo i familiari sono in apprensione e seguono costantemente le ricerche dell'escursionista, seppure iniziate da poco. Il Soccorso Alpino sta investendo le sue energie e tutti i suoi mezzi nelle operazioni per riportare a casa l'uomo.