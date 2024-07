video suggerito

È stata trovata morta Carla Visentin: la turista era scomparsa in Sardegna una settimana fa Trovata morta Carla Visentin, la turista veneta di 73 anni scomparsa una settimana fa a Stintino, dove si trovava in vacanza col marito e i nipoti. Il ritrovamento avvenuto grazie a un drone utilizzato dai carabinieri.

A cura di Susanna Picone

La donna trovata morta

Drammatico epilogo in Sardegna per Carla Bastarolo Visentin, la donna di 73 anni, originaria di Loreggia, in Veneto, che risultava scomparsa da domenica scorsa. La signora è stata trovata morta.

Il corpo senza vita della settantatreenne – che era scomparsa da Stintino, alloggiava in un residence turistico nella zona di Cala Lupo – è stato rinvenuto in un anfratto tra gli scogli, non molto distante dal luogo da cui era sparita. Il ritrovamento è avvenuto grazie a un drone utilizzato dai carabinieri.

Erano giorni che le forze dell'ordine e la Protezione civile, anche con l'ausilio di motovedette e sommozzatori, erano impegnati nelle ricerche della turista veneta, da ieri estese anche alla zona di Capo Falcone e alla costa ovest. Oggi la triste notizia. Le ricerche della donna erano state avviate il pomeriggio di domenica scorsa, dopo che era stato dato l’allarme per la scomparsa della signora che era arrivata sull’isola coi familiari – il marito e i nipoti – proprio quel giorno.

La donna trovata morta oggi non era l’unica persona che risultava scomparsa da giorni in Sardegna: continuano infatti anche le ricerche di un 25enne in Gallura, l’inglese Michael Frison. Dal giorno della sua scomparsa, sabato sera, il giovane sarebbe stato avvistato più volte nelle campagne della Val di Corru e La Ponziuta. Anche in questo caso dopo l'allarme ricevuto dai familiari del giovane la macchina dei soccorsi si è attivata senza però riuscire, almeno finora, a trovare alcuna traccia del ragazzo. I due casi di sparizione non sono collegati e si sono verificati a distanza di circa cento chilometri l'uno dall'altro.