Tre turisti scompaiono in tre distinti casi nel nord Sardegna: una ritrovata, si cerca anche un giovane Dal fine settimana decine di soccorritori tra vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e polizia si sono impegnati in una serie di ricerche per individuare due donne e un giovane scomparsi nel nord Sardegna, riuscendo infine a trovare una turista sana e salva questa mattina.

A cura di Antonio Palma

Domenica intensa per soccorritori e forze dell’ordine in Nord Sardegna dove tre turisti in vacanza sull’Isola sono spariti improvvisamente nel fine settimana in tre distinti casi che hanno allarmato le autorità tra Luogosanto, Valledoria e Stintino. Decine di soccorritori tra vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e polizia si sono impegnati in una serie di ricerche per individuare i tre turisti, riuscendo infine a trovarne una sana e salva questa mattina.

Le ricerche fortunatamente hanno avuto successo nel caso di una turista di 82 anni che era scomparsa ieri sera a Valledoria, in provincia di Sassari. I familiari avevano perso le sue tracce nella tarda serata di ieri e quindi avevano lanciato l'allarme, facendo scattare le ricerche. L’anziana, che sta trascorrendo un periodo di vacanza a Valledoria, infatti, ha anche problemi di salute che richiedono medicinali. Fortunatamente, dopo ore di apprensione, la donna è stata individuata a casa di una conoscente, dove si era rifugiata senza avvisare la famiglia. La donna sta bene anche se in leggero stato confusionale ed è stata affidata alle cure del 118 per gli accertamenti del caso.

Michael scomparso tra le campagne di Luogosanto e Luras

Continuano invece le ricerche degli altri due dispersi nel nord Sardegna. Si tratta di un giovane inglese di 25 anni, Michael Frison, scomparso tra le campagne di Luogosanto e Luras, e un’altra anziana 75enne, Carla Visentin, allontanatasi dalla zona di Cala Lupo. Per le loro ricerche mobilitate anche le squadre dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco di Cagliari e Oristano per dare manforte ai colleghi di Sassari.

Carla Visentin

Come racconta la mamma in un appello pubblicato sui social, "Michael è scomparso nelle campagne vicino a Luogosanto, Valdicorru. Sabato 13 luglio, alle ore 17/18 si è spogliato di tutto ed è scomparso. È alto 170cm, moro, capelli lunghi, rasati ai lati. È in stato confusionale, molto dimagrito dalle foto. Madre lingua inglese, ma parla benissimo l'italiano". A lanciare l'allarme per l’anziana, invece, sono stati i familiari, spiegando che è scomparsa dalla zona di Cala Lupo ieri pomeriggio, ha problemi di salute e si muove con difficoltà. “La signora Carla è descritta come alta 1,60 m, di corporatura minuta, vestita con una camicia bianca a fiori, pantacollant chiari e ciabattine” spiegano dal Comune.