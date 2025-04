video suggerito

Incidente a Capo d'Orlando, scontro tra una Fiat Panda e una 600: muore una pensionata, tre giovani feriti Intorno alle 13.30 di oggi, 9 aprile, si è verificato uno scontro frontale tra due auto, una Fiat Panda e una Fiat 600, nel comune messinese. Ad avere la peggio la 77enne Rosa Cortese. Sotto choc il marito 84enne. Feriti i tre ragazzi tra i 21 e 22 anni a bordo della 600.

A cura di Biagio Chiariello

L'incidente a Capo d'Orlando

Gravissimo incidente stradale oggi pomeriggio a Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Intorno alle 13.30, lungo la Strada Statale 113 Settentrionale Sicula, al chilometro 106,900, si è verificato uno scontro frontale tra due automobili, una Fiat Panda e una Fiat 600. L’impatto, particolarmente violento, ha provocato la chiusura immediata al traffico del tratto interessato, con gravi ripercussioni sulla viabilità dell’intera zona.

Capo d’Orlando, morta una donna, feriti tre giovani, viabilità interrotta

Ad avere la peggio è stata una donna di 77 anni, Rosa Cortese, residente a Capo d’Orlando. La vittima si trovava sul sedile passeggero della Fiat Panda, che al momento dell’impatto era guidata dal marito 84enne. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Il coniuge, visibilmente sotto shock, è stato assistito sul posto dai sanitari.

A bordo della Fiat 600 si trovavano tre ragazzi, tutti molto giovani (tra i 21 e 22 anni). Due di loro sono stati trasportati con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, mentre il terzo, in condizioni più gravi, è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Per l’anziana donna, purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: i sanitari giunti da diversi ospedali del territorio non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse squadre dei soccorsi: tre ambulanze del 118, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e il personale Anas. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere contorte dei veicoli, mentre le pattuglie di Polizia e Carabinieri hanno provveduto a gestire la viabilità e ad avviare i rilievi del caso per accertare le dinamiche dell’impatto. Le squadre dell’Anas si sono invece occupate della messa in sicurezza dell’area e del ripristino della normale circolazione, che è rimasta interrotta per diverse ore.

Le cause dell’incidente in via di accertamento

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che possa essersi trattato di un'invasione di corsia o di una manovra azzardata.

Il tratto della Statale 113 in questione, sebbene molto trafficato, è spesso teatro di incidenti anche gravi, e da tempo i residenti segnalano la necessità di interventi per migliorare la sicurezza stradale. La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità di Capo d’Orlando, dove abitavano Rosa Cortese e suo marito.